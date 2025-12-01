Varhaiskasvatuksen opettajista yhä useammalta puuttuu kelpoisuus, selviää Etlan tutkimuksesta.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksesta selviää, että varhaiskasvatuksen opettajista yhä useammalta puuttuu kelpoisuus. Kelpoisten opettajien osuus kaikista varhaiskasvatuksen opettajista on laskenut viime vuosina, vaikka alalla työskentelevien opettajien määrä kokonaisuudessaan on kasvanut.
Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevien määrä on kasvanut viidenneksen, mutta samaan aikaan kelpoisten opettajien määrä on kasvanut vain kolme prosenttia.
– Suuri osa koko maan varhaiskasvatuksesta sijoittuu tilastojen valossa Uudellemaalle, ja näin alueen kehitys vaikuttaa merkittävästi koko maan keskiarvoihin. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi kelpoisten opettajien osuuden lasku on ollut kansallisestikin huomattava, vaikka useissa maakunnissa pätevien opettajien osuus onkin pysynyt kohtalaisen korkeana, sanoo tutkimuksen tehnyt Etlan vanhempi tutkija Aino Kalmbach tiedotteessa.
Opettajien kysynnässä vastakkaiset kehityslinjat
Kalmbachin mukaan varhaiskasvatuksen opettajien kasvaneeseen kysyntään on vaikuttanut kaksi vastakkaista kehityslinjaa. Syntyvyyden laskun vuoksi varhaiskasvatusikäisiä lapsia on selvästi aiempaa vähemmän. Samalla varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut niin merkittävästi, että sen vaikutus on suurempi kuin syntyvyyden laskulla.
– Varhaiskasvatus on myös siirtynyt enenevissä määrin perhepäivähoidosta päiväkoteihin, mikä on entisestään lisännyt varhaiskasvatuksen opettajien kysyntää. Jatkossa kuitenkin syntyvyyden laskun vaikutus voi näkyä yhä selvemmin, Kalmbach sanoo.