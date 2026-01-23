Verinäyte voi auttaa toteamaan Alzheimerin taudin varhaisessa vaiheessa. Testiä ei ole vielä saatavilla julkisella puolella.
Alzheimerin taudin diagnostiikka on viime aikoina edistynyt. Yksi esimerkki tästä on verestä mitattava merkkiainetesti.
Esimerkiksi pTau217-pitoisuus kertoo Alzheimerin taudissa aivoihin kerääntyvästä amyloidista lähes yhtä hyvin selkäydinnestenäyte tai PET-kuvaus.
– Tämä on tietenkin tärkeä uusi edistysaskel, neurologian dosentti Johanna Krüger Oulun yliopistosta sanoo Huomenta Suomessa.
Lue myös: Kymmenen varhaista oiretta muistisairaudesta
Nykyään Suomessa noin 20 prosenttia muistisairaista saa diagnoosin vasta sairauden keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa.
– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos vuodessa todetaan noin 23 000 uutta muistisairautta Suomessa, niin noin 5 000 saa sen diagnoosin liian myöhään, geriatrian apulaisprofessori Hanna-Maria Roitto Tampereen yliopistolta sanoo.