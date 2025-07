Kolme oiretta, jotka voivat ennakoida dementiaa – yksikään ei liity muistiin

Dementiaa ennakoivat oireet eivät välttämättä liity vain muistiongelmiin.

Asioiden tai sanojen unohtelu toistuvasti voi tuoda mieleen uhkakuvat dementiasta, vaikka ajoittainen unohtelu voi olla täysin harmitontakin.

Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Dementiassa on kysymys tiedonkäsittelyn eli kognition heikentymisestä, ja sen takana on aina jokin elimellinen syy, usein etenevä muistisairaus, kertoo Muistiliitto. Usein läheiset huomaavat dementian oireet ennen sairastujaa itse.