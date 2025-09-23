Millä tavalla "tavallinen muistin pätkiminen" eroaa Alzheimerista? Suomeen ollaan saamassa lääkehoito Alzheimeriin, mitä se tarkoittaa?
Alzheimer todetaan vuosittain keskimäärin 23 000 suomalaisella. Se on suomalaisten yleisin muistisairaus.
Jokainen toki unohtelee toisinaan. Muisti saa joskus pätkiä, eikä se aina ole huolestuttavaa.
– Jos puhutaan Alzheimerin taudista, siinä muutos aikaisempaan on tavallinen [asia], joka erottaa normaalin muistikatkoksen sellaisesta, joka herättää huomiota lääkärissäkin. Varsinkin, jos omaiset huomauttavat, että hei, kerroit tämän tarinan juuri hetki sitten, Mehiläisen geriatrian erikoislääkäri Arvo Haapanen sanoo Huomenta Suomessa.
Muutokset arjessa ja toistelu voivat olla merkki muistin ongelmista. Usein mieliala heittelee, ja ihminen kokee esimerkiksi apatiaa.
Muistisairaus voi iskeä myös työikäiseen. Alzheimeriakin tavataan nuoremmilla.
– Alzheimerin tauti on jossain määrin jopa lisääntynyt työikäisten keskuudessa, vaikka muistisairaudet kokonaisuutena ovat aikaisempaa harvinaisempia, Haapanen kuvaa.
Sitä, miksi Alzheimer on lisääntynyt työikäisillä, ei toistaiseksi tiedetä. Ääriharvinaisissa tapauksissa tauti voi puhjeta jo parikymppisenä.
Diagnoosi voi olla helpotus
Jos Alzheimer todetaan aikaisin, sitä hidastavat hoitotoimet voidaan aloittaa heti. Alussa taudin eteneminen myös on hitaampaa.
Ihmiset reagoivat tietoon muistisairaudesta hyvin yksilöllisesti. Diagnoosi voi olla helpotus: nyt tiedän, mistä oireissa on kyse.
– Totta kai se voi olla suuri järkytys: miten elämä nyt muuttuu? Muistisairauteen kuuluu myös se, että ihminen saattaa vetäytyä, Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu sanoo.
Onko samojen tarinoiden toistaminen huolestuttavaa? Suomeen ollaan saamassa lääkehoito Alzheimeriin, mitä se tarkoittaa? Miten Alzheimeria voi hoitaa? Katso keskustelu yllä olevalta videolta.
