Aivojen terveyteen pystytään tutkitusti vaikuttamaan myös ruokavaliovalinnoilla.
Millainen yhteys on ruoalla ja aivojen terveydellä? Mitä tulisi syödä, jotta aivomme voivat hyvin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastasi tiistaina Huomenta Suomessa ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.
Laatikaisen tuore teos, Parasta ruokaa aivoille – Ravinto muistisairauksien ehkäisijänä (Kirjapaja 2025), käsittelee muistisairauksien kehittymistä ja ruoka- ja ravintolisävalintojen vaikutusta aivoihin.
Jopa 50 prosenttia pienempi riski
Kuinka suuri merkitys ruoalla sitten loppujen lopuksi on muistisairauksien ehkäisyssä?
– Sillä on varsin suuri merkitys, Laatikainen summaa.
Ravitsemusterapeutin mukaan väestötutkimuksissa on pystytty toteamaan parhaimmillaan peräti 50 prosenttia pienempi riski muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin, puhkeamiseen ihmisillä, jotka syövät terveellisesti.
– Ehkä sellainen keskiverto, vähän maltillisempi luku voisi olla 20 prosenttia koostetutkimuksista. Eli sen verran pystyttäisiin pelkällä ruokavaliolla vähentämään muistisairauden riskiä.
"Merkittävä vaikutus"
Laatikaisen mukaan ruokavaliolla pystytään ennen kaikkea siirtämään sairauksien puhkeamista. Esimerkiksi 70–75 vuoden iässä voitaisiin ravitsemusterapeutin mukaan vielä siirtää muistisairauksia 3–4 vuodella.
– Lopputulos on se, että kyllä ruokavaliolla on merkittävä vaikutus.
Laatikainen painottaa, että lähtökohtaisesti kysymys on juuri muistisairauksien siirtämisestä kauemmaksi terveellisillä valinnoilla.
– Jos tarpeeksi pitkälle elää muuten terveenä, niin erittäin todennäköistä on, että 100-vuotiaana on jo jonkinlainen muistisairaus.