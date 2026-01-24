Uudet lääkkeet mullistavat Alzheimerin taudin hoitoa. Ne eivät kuitenkaan ole kaikkien saatavilla.
Amyloidiplakin kertymistä aivoihin pidetään yhtenä Alzheimerin taudin tunnusmerkeistä. Nyt sitä vastaan voidaan iskeä uusilla anti-amyloideilla, nimensä mukaisesti amyloidien vasta-aineilla.
– On osoitettu, että anti-amyloidihoidoilla voidaan tehokkaasti poistaa aivojen kuorikerroksesta amyloidia ja amyloidiplakkeja, joita sinne Alzheimerin taudissa kertyy. On aika mullistavaa, että olemme saaneet niitä käyttöön, neurologian dosentti Johanna Krüger Oulun yliopistosta sanoo Huomenta Suomessa
Krüger kuvailee uutta hoitomuotoa hyvin merkittäväksi.
– Nämä ovat nyt ensimmäisiä hoitoja Alzheimerin taudissa, joilla voidaan vaikuttaa taudin kulkuun.
Euroopassa myyntiluvan on saanut kaksi anti-amyloidivalmistetta, lekanemabi ja donanemabi. Niitä annostellaan sairaalassa suonensisäisesti joko kahden viikon tai kuukauden välein.
Toistaiseksi lääkkeet ovat käytettävissä vain yksityisellä sektorilla. Käyttöönottoa julkisella puolella arvioidaan parhaillaan hyötyjen, haittojen ja hinnan kannalta.
– Nämä ovat kalliita lääkkeitä, Krüger sanoo.
Soveltuu vain pienelle osalle
Uudet lääkkeet eivät myöskään sovi kaikille Alzheimeria sairastaville. Poissulkevia tekijöitä ovat esimerkiksi verenohennushoito, hoitamaton verenpainetauti tai aikaisemmat aivoverenvuodot.
Kaiken lisäksi lääkkeet pitäisi ottaa käyttöön jo hyvin varhaisessa vaiheessa tautia.
– Eli loppujen lopuksi tämä soveltuu hyvin pienelle osalle, Krüger sanoo.
Millaiset lääkkeettömät hoitomuodot tieteellisesti todistetusti auttavat muistisairauksien hoidossa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!