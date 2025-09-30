Tutkimuksessa muistisairautta ennakoivat, sosiaaliset signaalit näkyivät jopa kymmenen vuotta ennen Alzheimerin taudin , otsa-ohimolohkorappeuman ja verisuoniperäisen muistisairauden diagnoosia.

Työelämästä poistuminen ilman eläköitymistä voi ennakoida muistin ongelmia jo vuosia ennen ensimmäisiä selviä oireita.

Tutkimuksessa Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijat analysoivat yli 2 200 potilaan tietoja laajasta kansallisesta aineistosta. Potilaita verrattiin samanikäisiin, samaa sukupuolta oleviin ja samalla alueella asuviin verrokkeihin.

Lue myös:

Katso myös: Näin oirehtii alkava Alzheimerin tauti

8:05 Miten tunnistaa alkava Alzheimerin tauti? Miten läheisensä saa lääkäriin, jos tämä ei sinne tahdo? Keskustelemassa Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen.