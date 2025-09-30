Muistisairauden ensimmäinen merkki voi olla töiden lopettaminen, kertoo Itä-Suomen yliopisto. Muistisairaus voi näkyä työelämästä poistumisena jopa kymmenen vuotta ennen diagnoosia.
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan työelämästä syrjään jääminen voi ennakoida muistisairauden puhkeamista.
Työelämästä poistuminen ilman eläköitymistä voi ennakoida muistin ongelmia jo vuosia ennen ensimmäisiä selviä oireita.
Työssäkäynti väheni merkittävästi kymmenen vuotta ennen diagnoosia
Tutkimuksessa muistisairautta ennakoivat, sosiaaliset signaalit näkyivät jopa kymmenen vuotta ennen Alzheimerin taudin, otsa-ohimolohkorappeuman ja verisuoniperäisen muistisairauden diagnoosia.