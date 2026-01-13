Vanhusasiavaltuutettu vaatii hallituksen ottavan työn alle iäkkäiden hoivapalveluja koskevan itsemääräämislain laatimisen.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon mukaan lainsäädännön puuttuminen altistaa hoivapalvelujen asiakkaat liialliselle rajoittamiselle ja siitä syntyville vakaville vaaratilanteille.

Asia on noussut esille Esperi Caren hoivakodissa Turussa joulukuussa tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi. Turun Sanomien mukaan Alzheimerin tautia sairastanut vanhus kuristui kuoliaaksi, kun hän oli sidottuna tuoliin.

– Toisin kuin kehitysvammaisten asumispalvelujen tai mielenterveyspalvelujen kohdalla, iäkkäiden hoivapalveluja koskien ei ole olemassa vastaavaa lainsäädäntöä itsemääräämisoikeuden edistämisestä ja rajoittamistoimien käyttämisestä, vanhusasiavaltuutetun tiedotteessa todetaan.

Kun lainsäädäntö puuttuu, julkiset ja yksityiset hoivakodit luovat itse toimintatapansa haastaviin tilanteisiin ja iäkkäiden asukkaiden toiminnan rajoittamiseen.

Tiedotteen mukaan iäkkäiden hoivapalveluita koskevan lainsäädännön laatiminen itsemääräämisoikeuden edistämisestä ja rajoittamistoimien käytöstä on ollut mukana jo useamman hallituksen hallitusohjelmassa, mutta se on jäänyt aina toteuttamatta.

– Myös pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt siirtää lain laatimisen seuraavan hallituksen tehtäväksi, tiedotteessa sanotaan.

