Suomalaislääke voi mullistaa Parkinsonin taudin hoidon: "Pystyisi pysäyttämään sen siihen pisteeseen"

Suomalainen lääkeyhtiö kehittää tällä hetkellä lääkeaihiota, jolla tulevaisuudessa voitaisiin hoitaa Parkinsonin tautia.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Nyt suomalainen lääkeyhtiö Herantis Pharma kehittää lupaavaa HER-096-lääkeaihiota taudin hoitoon.

– Parkinsonin taudissa tietyllä aivoalueella olevat dopamiinihermosolut ensin lähtevät rappeutumaan, eli menettävät toimintakyvyn ja lopulta kuolevat, Herantis Pharman toimitusjohtaja Antti Vuolanto kertoi Huomenta Suomessa maanantaina.

Parkinsonin taudin kohteena olevat hermosolut koordinoivat liikkeitä. Sen takia Parkinsonin tauti aiheuttaa liikehäiriöitä, vapinaa ja liikkeiden hitautta. Lisäksi se voi aiheuttaa myös ei-motorisia häiriöitä, kuten unihäiriöitä ja ummetusta.

Uusi lääke testausvaiheessa

Parkinsonin taudin syntysyytä ei tiedetä.

– Nykyiset hoitomuodot eivät pysty tautiprosessiin itsessään vaikuttamaan. Pelkästään oireita pystytään hoitamaan, Vuolanto toteaa.

Herantis Pharma kehittää tällä hetkellä lupaavaa HER-096-lääkeaihiota, joka on suunniteltu pysäyttämään taudin eteneminen ja parantamaan potilaiden elämänlaatua.

Kyseistä lääkeaihiota testataan tällä hetkellä.

– Olemme nyt päättämässä vaihetta yksi lääkekehityksessä. Seuraavaksi on vielä edessä vaihe kaksi ja vaihe kolme, hän kertoo.

Vuolanto ei vielä tässä kohtaa osaa kertoa, koska valmis ja toimiva lääke olisi valmis markkinoille.

– Puhutaan varmasti 5–7 vuoden aikajänteestä, jos kaikki menee hyvin, Vuolanto arvioi.

Prosessin aikana on mahdollista oppia paljon itse Parkinsonin taudista, mutta potentiaalia on myös käyttää kerättyä tietoa muiden suurten hermorappeumasairauksien, kuten Alzheimerin taudin, tutkimukseen.

– On koko joukko muita isoja sairauksia, joissa on se sama biologia, johon me vaikutamme. Olemme todella innostuneita siitä, että meillä on iso tulevaisuus edessä, Vuolanto kertoo.

Kuinka lääkeaihiota tällä hetkellä testataan? Katso Antti Vuolannon haastattelu kokonaisuudessaan jutun yltä.

Lääkekehityksen eturintamaa

Yksi maailman tunnetuimpia Parkinsonin tautia sairastava henkilö on näyttelijä Michael J. Fox. Hänen säätiönsä tukee Herantis Pharman hanketta.

– Heidän arvionsa mukaan me olemme siellä Parkinsonin taudin lääkekehityksen eturintamassa, Vuolanto paljastaa.

HER-096-lääkeaihiolla ei kuitenkaan pyritä parantamaan Parkinsonin tautia.

– Kun Parkinsonin tauti diagnosoidaan, niin dopamiinin hermosoluaktiivisuudesta noin puolet on jo hävinnyt. Silloin ensimmäiset oireet ilmenevät ja tauti voidaan diagnosoida, Vuolanto kertoo.

Kuolleita hermosoluja ei voida palauttaa ennalleen. Ne eivät uudistu.

– Toivomuksemme on, että HER-096 pystyisi pysäyttämään sen taudin siihen pisteeseen, Vuolanto kertoo.

Silloin potilaiden elämänlaatu on vielä hyvä ja oireita voidaan muulla lääkityksellä hoitaa hyvinkin tehokkaasti.

– Näin voitaisiin Parkinsonin taudin suhteen mahdollistaa hyvä elämänlaatu loppuelämän ajaksi, Vuolanto summaa.