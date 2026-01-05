New Yorkissa on alkanut YK:n turvallisuusneuvoston kokous Venezuelan tilanteesta.
Kokous järjestettiin Venezuelan pyynnöstä Yhdysvaltojen kaapattua maan presidentti Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat hallitsee nyt Venezuelaa.
Maduron ja hänen vaimonsa Cilia Floresin on määrä esiintyä oikeudessa Yhdysvalloissa myöhemmin tänään.
YK:n kokouksen aluksi alipääsihteeri Rosemary DiCarlo luki pääsihteeri Antonio Guterresin lausunnon, jossa pääsihteeri kehotti kunnioittamaan maiden poliittista itsenäisyyttä.