Viisinkertainen olympiakelkkailija Katie Uhlaender syyttää Kanadan päävalmentajaa tempusta, joka maksoi hänelle paikan Milano-Cortinan kisoissa.

Yhdysvaltoja urallaan peräti viidesti olympialaisissa edustanut kelkkailija Katie Uhlaender väittää joutuneensa Kanadan valmentajan manipulaation uhriksi viime viikonloppuna Lake Placidissa järjestetyssä karsintakilpailussa.

Skeletonissa kilpailevan Uhlaenderin mukaan Kanadan joukkue veti tarkoituksellisesti kuusi urheilijaa pois kilpailusta, jotta osallistujamäärä putoaisi alle 21 urheilijan. Tällöin karsintakisasta jaettavien rankingpisteiden määrä romahti ratkaisevasti. Uhlaender, 41, voitti kilpailun Lake Placidissa, mutta ei saanut riittävästi pisteitä päästäkseen Milano-Cortinan olympialaisiin.

Uhlaenderin mukaan hän kuuli Kanadan skeletonjoukkueen suunnitelmasta etukäteen päävalmentaja Joe Cecchinilta, joka kertoi itse saaneensa idean vetäytymisestä.

– Itkin, kun tajusin hänen toteuttaneen suunnitelmansa. En tiedä, sattuiko enemmän se, että ystäväni 20 vuoden ajalta naulasi juuri arkun kiinni olympiaunelmalleni, vai se, että paras ystäväni 20 vuoden ajalta tekee jotain niin hirveää, joka satuttaa niin monia ihmisiä, Uhlaender kertoi Deutsche Wellelle.

Uhlaenderin mukaan Cecchini halusi tempullaan “eliminoida kaikki mahdollisuudet” sille, että Kanadan Jane Channell ei pääsisi mukaan olympialaisiin.

Kanadan tempauksen jälkeen Kansainväliselle olympiakomitealle karsintaprosessista ovat valittaneet Yhdysvaltojen, Tanskan, Israelin ja Maltan valmentajat.

Kanadan kelkkailuliitto on puolustanut joukkueensa toimintaa ja huomauttanut, että kisasta vetäytyneet urheilijat olivat kilpailleet samalla viikolla useita kertoja. Liiton mukaan vetäytyminen oli asianmukaista, läpinäkyvää ja urheilijoiden hyvinvointia edistävää.

Uhlaenderin mukaan Cecchinin toiminta oli kuitenkin häikäilemätöntä.

– Hän odotti, kunnes kaikki olivat rekisteröityneet kilpailuun ja loi illuusion siitä, että kanadalaiset osallistuisivat kisaan. Hän halusi pitää huolen siitä, että emme saisi täysiä pisteitä, Uhlaender väittä.

– Hän ei tehnyt sitä suojellakseen urheilijoita, vaan manipuloidakseen järjestelmää.