Milano-Cortinan olympialaisissa nähtiin maastohiihdon miesten viestissä erikoinen tilanne, kun vain kymmenen maata oli mukana kilpailussa. Tilanne raivostutti erityisesti Iso-Britannian leirissä.

Iso-Britannian maajoukkueen päävalmentaja Jostein Vinjerui oli raivoissan, kun maa ei päässyt mukaan viestiin. Hän oli laskenut sosiaalisessa mediassa jokaisen maan kolme parasta kymmenen kilometrin kisasta. Sijoitukset oli ynnätty yhteen ja laitettu järjestykseen. Tässä tilastossa Iso-Britannia oli neljäntenä, mutta asiaa ei ollut viestiin. Suomi oli tilastossa vasta sijalla yhdeksän.

Iso-Britannia oli Suomen lisäksi edellä muitakin isoja hiihtomaita kuten Ruotsia, Sveitsiä ja Saksaa. He olisivat paperilla voineet taistella mitaleista, mutta sääntömuutoksien myötä maa ei saanut osallistua.



Ennen kauden alkua Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) maastohiihtokomitea ja hallitus äänestivät ehdotuksesta, joka helpottaisi pienempien maiden hiihtäjien pääsyä olympialaisiin. Tämän takana on se, että paikat otetaan muilta mailta, minkä seuraukset näkyvät nyt erityisesti miesten viestissä. Vain kymmenen maata pääsee lähtöviivalle, kun neljä vuotta sitten Pekingin olympialaisissa maita oli 15. Naisten puolella Milano/Cortinassa oli peräti 19 maata lähtöviivalla.

– Minusta on melko uskomatonta, että kukaan FIS:ssä ei onnistunut ennustamaan, että tulos olisi tällainen. Kaikki televisiotilastot osoittavat, että viestit ovat suurten mestaruuskilpailujen suosituin laji, joten miksi kukaan ei ottanut sitä huomioon kiintiöitä suunnitellessaan, Vinjerui sanoi Expressenille.