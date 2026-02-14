Voltin maastohiihdon naisten olympiaviestissä tehnyt Ruotsin Ebba Andersson sai asiantuntijoilta kovaa kritiikkiä toiminnastaan. Kaatuminen aiheutti suksen ja olympiakullan karkaamisen. Norja vei kultaa ennen Ruotsia, Suomi voitti pronssia.
Naisten maastohiihtoviesti Milano-Cortinan olympiakisoissa tarjosi draamaa ja suomalaisittain riemukkaita hetkiä. Ruotsi lähti suurimpana mestarisuosikkina kisaan, mutta toisella osuudella nähty Ebba Anderssonin kaatuminen päästi Norjan karkaamaan olympiavoittoon. Ruotsalainen veti voltin ja samalla suksi irtosi ja side meni rikki. Norjalaisasiantuntija Petter S. Skinstad kritisoi Anderssonin valintaa aurata alamäessä.
– Hän valitettavasti panikoi ja minulla käy häntä todella sääliksi. Ei voi tehdä noin tuossa tilanteessa ja Ebba tietää sen. Hän kadottaa suksensa ja Ruotsin kultamitalin, Skinstad sanoi Norjan TV2:n lähetyksessä.
Radiosportenin Hanna Falk oli samoilla linjoilla.
– Olin ulkona ja hiihdin radan perinteisen osuuden läpi ennen kisaa ja jo aamulla alamäki oli sellaisessa kunnossa, etten yllättynyt, että kaatumisia oli melko paljon. Silloin kuitenkin on ehdottomasti kiellettyä laittaa suksia tuollaiseen asentoon, Falk totesi.
Andersson itse kertoi, että hän oli mielestään liian varovainen.
– Kyse on passiivisuudesta laskuissa ja irtonaisessa lumessa. Se ei ollut sitä, mitä näin edessäni. Se ei ollut mikään unelmareaktio. Olen väsynyt ja tulen hieman pelokkaaksi. Valitettavasti toimin noiden tunteiden mukaan. Valitettavasti seurauksena oli kaatuminen, Andersson kertoi Expressenille.
Ruotsista tuli muiltakin vastaus kriitikoiden sanomisiin.
– On paljon mielipiteitä, vaikka kaikkea ei tiedetä, etenkin Norjasta, Maja Dahlqvist sanoi.
– On tarpeetonta potkia jo maassa makaavaa, Ruotsin naisten päävalmentaja Stefan Thomson totesi.
Anderssonilla on ollut jo vuosia vamma toisessa polvessa, mikä on vaikuttanut hänen kilpailuihinsa. Hiihtäjän isä Per-Ola Andersson uskoo, että vamma aiheuttaa epävarmuutta laskuissa ja tekee Ebba Anderssonista epävarmemman.
– Se oli kauheaa katsottavaa. Ennen kaikkea Ebbaa ja joukkuetta ajatellen. Olen enemmän huolissani polvesta, jos hän loukkaantuu.
Samassa kaarteessa olympialaisten alussa kaatunut Jessie Diggins puolusti Anderssonia.
– Olosuhteet ovat erittäin vaikeat, ja tiedän kokemuksesta, että suksen kärki voi vain kadota eikä palata takaisin. Se ei liity mitenkään hiihtäjän taitoihin, ja se voi tapahtua kenelle tahansa, Diggins sanoi Expressenille.