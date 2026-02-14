Voltin maastohiihdon naisten olympiaviestissä tehnyt Ruotsin Ebba Andersson sai asiantuntijoilta kovaa kritiikkiä toiminnastaan. Kaatuminen aiheutti suksen ja olympiakullan karkaamisen. Norja vei kultaa ennen Ruotsia, Suomi voitti pronssia.

Naisten maastohiihtoviesti Milano-Cortinan olympiakisoissa tarjosi draamaa ja suomalaisittain riemukkaita hetkiä. Ruotsi lähti suurimpana mestarisuosikkina kisaan, mutta toisella osuudella nähty Ebba Anderssonin kaatuminen päästi Norjan karkaamaan olympiavoittoon. Ruotsalainen veti voltin ja samalla suksi irtosi ja side meni rikki. Norjalaisasiantuntija Petter S. Skinstad kritisoi Anderssonin valintaa aurata alamäessä.

– Hän valitettavasti panikoi ja minulla käy häntä todella sääliksi. Ei voi tehdä noin tuossa tilanteessa ja Ebba tietää sen. Hän kadottaa suksensa ja Ruotsin kultamitalin, Skinstad sanoi Norjan TV2:n lähetyksessä.