Maailman antidopingtoimiston (Wadan) puheenjohtaja Witold Banka sanoi Milano-Cortinan talviolympialaisten alla tuntevansa olonsa epämukavaksi, kun venäläinen taitoluisteluvalmentaja Eteri Tutberidze on mukana kisoissa. Tutberidze toimi vuonna 2022 Pekingissä dopingkohun keskelle joutuneen 15-vuotiaan Kamila Valijevan valmentajana.

Valijevalle langetettiin joulukuussa 2021 antamansa dopingnäytteen vuoksi neljän vuoden kilpailukielto.

Wada ei kuitenkaan todennut Tutberidzen rikkoneen sääntöjä, joten hänelle ei voitu langettaa tapauksesta minkäänlaisia seuraamuksia. Tutberidze toimii tällä hetkellä georgialaisen Euroopan mestarin Nika Egadzen valmentajana, ja hän on paikalla Milanossa akkreditoituna valmentajana.

– Wada ei myönnä valmennuslupia. Päätös ei ollut meidän. Valmentaja on täällä. Tutkimuksissa ei löydetty todisteita hänen osallisuudestaan dopingiin, joten ei ole olemassa laillisia perusteita sulkea häntä olympialaisista, Wada-pomo Banka sanoi kisojan alla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, kun Tutberidzen mukanaolo nousi esiin.

– Toki jos kysytte henkilökohtaista mielipidettäni, niin koen sen epämukavaksi, että hän on täällä.

Valijevasta tuli neljä vuotta sitten Pekingissä ensimmäinen naisluistelija, joka onnistui olympialaisissa neloishypyssä. Hän teki suorituksen joukkuekisassa, jossa Venäjä voitti kultaa.

Seuraavana päivänä kävi kuitenkin ilmi, että Valijeva oli antanut pari kuukautta aiemmin Venäjän mestaruuskisoissa sydänlääke trimetazidiinia sisältäneen näytteen.

Tästä huolimatta Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) antoi Valijevalle luvan osallistua Pekingissä vielä naisten yksinluisteluun.

Lyhytohjelman jälkeen kisaa johtanut Valijeva epäonistui vapaaohjelmassaan, jossa hän kaatui useita kertoja. Hän poistui jäältä kyyneleet silmissään ja sijoittui lopulta neljänneksi. Tämä suoritus, samoin kuin Venäjän joukkuekulta, kuitenkin hylättiin myöhemmin.

Tutberidze nuhteli urheilijaansa kisan jälkeen näkyvästi.

– Miksi annoit tämän tapahtua? Selitä! Miksi lopetit taistelemisen?

Jopa KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi tuolloin Tutberidzen käytöksen olleen "kylmäävää" ja kehotti tutkimaan tämän valmennusryhmää. Tutberidzen "lapsitehtaan" kyseenalaisista metodeista uutisoitiin Pekingin kisojen aikana ja jälkeen laajasti.

Valijeva-tapauksen jälkeen luistelijoiden alaikäraja olympialaisissa on nostettu 17 vuoteen.

Valijevan kilpailukielto päättyi joulukuussa, ja hän palasi tositoimiin viime viikonloppuna kotimaassaan.