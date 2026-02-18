Olympialaisten naisten parisprintin karsintaa väritti koirakevennys.

Argentiinan Nahiara Diaz Gonzalez oli lähestymässä Milano-Cortinan naisten vapaan hiihtotavan parisprintin karsinnassa maalia, kun yllätysmausteensa iski kehiin radalle karannut koira.

Diaz Gonzales kertoi olleensa väsynyt ylämäkienkin kapuamisesta ja keskittyneensä lyhyeen karsintavetoon koiran yllättäessä.

– Pelkäsin aluksi, tuleeko se radan poikki ja kaatuisinko siihen, mutta se meni edestäni ohi, Diaz Gonzalez kertoi.

Hiihtäjä luonnehti episodia oudoksi ja naureskeli sille hersyvästi.

– Ei tämä tietenkään ole normaalia. En tiedä, mitä se teki täällä, mutta siitä ei koitunut ongelmaa, Diaz Gonzalez sanoi ja vahvisti, ettei koira vaikuttanut hänen kisaansa.

Hän pohti, että koiran tulo radalle voisi olla vaarallista kovalla vauhdilla laskiessa ja siihen törmätessä.

– Onneksi tämä oli vain vain hauska kokemus.

Koira pysähtyi loppusuoralla radan reunaan seuraamaan kameraa, kunnes juoksi hiihtäjiä seuraten maaliviivan yli. Diaz Gonzalez oli ehtinyt jo maaliin. Koira haisteli siellä häntä takapuolelta.