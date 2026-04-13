



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Yhdysvallat: Uusi vaihe sodassa kello 17 – tulitauon romahtaminen "hyvin mahdollista" 9:33 Etupiiri: Mihin suuntaan Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut maailmaa vievät? Julkaistu 15 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Jos Yhdysvallat aloittaa Iranin merisaarron, on "hyvin mahdollista, että heikoissa kantimissa oleva tulitauko romahtaa", professori arvioi. Yhdysvaltojen asevoimien mukaan kaikkien Iranin satamien saarto alkaa maanantaina Suomen aikaa kello 17. Käytännössä kyse on Iranin merisaarrosta. Saarto koskee kaikkien valtioiden aluksia. Sen sijaan Yhdysvallat sanoo sallivansa alusten liikkumisen Hormuzinsalmen läpi, jonka kautta kulkee viidennes kaikesta maailman öljykaupasta. Iran on jo ehtinyt toteamaan, ettei yksikään Persianlahden tai Arabianmeren satama ole turvassa, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa. Iranin todellinen vastaus merisaartoon riippuu siitä, miten tarkasti Yhdysvallat "pyrkii ja pystyy" saarron toteuttamaan, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola MTV Uutisille. Jos saarto todella alkaa, on Juusolan mukaan "hyvin mahdollista, että heikoissa kantimissa oleva tulitauko romahtaa". – Saarron valvonta ei välttämättä ole ihan yksinkertaista. Jos se pidemmän päälle merkittävästi vaikuttaa Iranin tuloihin, voi siitä seurata sodan uudelleen alkaminen, Juusola jatkaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsille odottavansa "lukuisten" valtioiden auttavan Iranin merisaarrossa. Trump ei tarkentanut, miltä valtioilta hän odottaa apua. Trump on jo aiemmin suuttunut Yhdysvaltojen Nato-liittolaisille siitä, etteivät nämä ole auttaneet Yhdysvaltoja riittävästi sodassa Irania vastaan.

Britannian pääministeri Keir Starmer totesi maanantaina uutistoimistero Reutersin mukaan, ettei hän tue merisaartoa. Ranskan ja Britannian on määrä kokoustaa Hormuzinsalmen avaamisesta lähipäivinä.

Yhdysvallat sanoo tehneensä yli 13 000 ilmaiskua Irania vastaan sodan aikana.AFP / Lehtikuva

Tavoite

Yhdysvallat ei ole tarkentanut, mikä saarron varsinainen tavoite on. Presidentti Trump sanoi maanantaina, ettei hän "välitä" palaavatko iranilaiset neuvottelemaan vai eivät.

Ennen sotaa asiantuntijat laajalti arvioivat Yhdysvaltojen laivaston pystyvän pitämään Hormuzinsalmen auki sotatilanteessakin.

Toisin on käynyt.

– Iranin neuvotteluasema on selvästi vahvistunut, koska se pystyy hallitsemaan Hormuzinsalmea. Yhdysvallat yrittää nyt vastata tähän katkaisemalla Iranin öljytulot ja viemällä Hormuzinsalmeen liittyvän edun, professori Juusola sanoo.

Trumpin ehto 8. huhtikuuta solmitulle tulitauolle oli Hormuzinsalmen avaaminen. Iran on tulitauon alkamisen jälkeen päästänyt salmen läpi vain valikoituja aluksia.

Yhdysvalloilla on Persianlahden alueella huomattava määrä sotalaivoja, mukaan lukien lentotukialuksia ja hävittäjiä. Lisäksi sillä on Lähi-idässä sotilastukikohtia, joita se voi hyödyntää merisaarrossa.

Yhdysvallat on sanonut sodassa käytännössä tuhonneensa Iranin laivaston.

Iran voi kuitenkin Venäjän varjolaivaston tunnetuksi tekemiä toimintatapoja noudattaen pyrkiä häivyttämään käyttämiensä laivojen ja öljyn alkuperän. Sen sijaan on todennäköistä, etteivät ulkovallat yritä rikkoa Yhdysvaltojen sanelemaa merisaartoa.

Eri kysymys on, pystyykö Yhdysvallat uskottavasti suojelemaan Hormuzinsalmen meriliikennettä. Iran on sodan aikana hyökännyt Persianlahdella olleita öljytankkereita vastaan.

– Tässä suhteessa ei tiettävästi ole tapahtunut muutosta. Iran käytännössä pystyy sulkemaan salmen niiltä laivoilta, joita se ei halua läpi päästää, Helsingin yliopiston Juusola sanoo.

"Liian suuri pala"

Trump vertaa Iranin merisaartoa Venezuelan alkuvuoden merisaartoon, jonka tarkoitus oli estää maata lähettämästä öljyä kauppakumppaneilleen. Venezuela ei saartoon käytännössä puuttunut.

Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut Pakistanissa päättyivät viikonloppuna. Tulosta ei tullut.

Yhdysvaltalaislehti Washington Postin lähteiden mukaan Iran ja Yhdysvallat olivat eri mieltä melkein kaikista pääkysymyksistä. Näitä ovat esimerkiksi uraanin rikastaminen, Hormuzinsalmen avaaminen ja Iranin sijaistoimijoiden, kuten Libanonin Hizbollahin ja Gazan Hamasin, rahoittaminen.

Trump ilmoitti tulevasta merisaarrosta vain tunteja sen jälkeen, kun maan varapresidentti J. D. Vance oli julkisesti sanonut neuvottelujen Pakistanissa kaatuneen.

Öljynvienti on kriittinen osa Iranin pahoissa vaikeuksissa olevaa taloutta. Kuvassa Iranin South Parsin kaasuntuotantoalue.AFP / Lehtikuva

Juusolan mukaan näin lyhyissä neuvotteluissa "ei ollut edellytyksiä" päästä eteenpäin.

Osapuolet olivat ennen konfliktin alkua kaukana toisistaan ja sota on pikemminkin loitontanut kuin lähentänyt Yhdysvaltojen ja Iranin kantoja, Juusola sanoo.

– Yhdysvallat haukkasi liian suuren palan. He lähtivät sotaan, josta Trump ja hänen lähipiirinsä uskoivat saavansa toivotun lopputuloksen nopeasti ja helposti. Nyt on hyvin vaikea löytää ratkaisua, joka näyttäisi, että Yhdysvallat on oikeasti voittanut, Juusola katsoo.

Markkinat ovat suhtautuneet kielteisesti merisaarron mahdollisuuteen. Raakaöljyn barrelihinta nousi maanantaina jälleen yli 100 dollarin.

Ennen 28. helmikuuta alkanutta sotaa barrelin hinta oli reilut 60 dollaria. Öljyn hinnan nousu on näkynyt Suomessakin polttoaineen hinnassa.

Jouko Luhtala MTV Uutiset

Yhdysvallat: Uusi vaihe sodassa kello | MTV Uutiset