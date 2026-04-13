Jos Yhdysvallat aloittaa Iranin merisaarron, on "hyvin mahdollista, että heikoissa kantimissa oleva tulitauko romahtaa", professori arvioi.
Yhdysvaltojen asevoimien mukaan kaikkien Iranin satamien saarto alkaa maanantaina Suomen aikaa kello 17.
Käytännössä kyse on Iranin merisaarrosta. Saarto koskee kaikkien valtioiden aluksia.
Sen sijaan Yhdysvallat sanoo sallivansa alusten liikkumisen Hormuzinsalmen läpi, jonka kautta kulkee viidennes kaikesta maailman öljykaupasta.
Iran on jo ehtinyt toteamaan, ettei yksikään Persianlahden tai Arabianmeren satama ole turvassa, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa.
Iranin todellinen vastaus merisaartoon riippuu siitä, miten tarkasti Yhdysvallat "pyrkii ja pystyy" saarron toteuttamaan, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola MTV Uutisille.
Jos saarto todella alkaa, on Juusolan mukaan "hyvin mahdollista, että heikoissa kantimissa oleva tulitauko romahtaa".
– Saarron valvonta ei välttämättä ole ihan yksinkertaista. Jos se pidemmän päälle merkittävästi vaikuttaa Iranin tuloihin, voi siitä seurata sodan uudelleen alkaminen, Juusola jatkaa.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsille odottavansa "lukuisten" valtioiden auttavan Iranin merisaarrossa. Trump ei tarkentanut, miltä valtioilta hän odottaa apua.
Trump on jo aiemmin suuttunut Yhdysvaltojen Nato-liittolaisille siitä, etteivät nämä ole auttaneet Yhdysvaltoja riittävästi sodassa Irania vastaan.