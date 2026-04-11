Yli 30 suomalaista on kotiutettu al-Holin leiriltä vuosien aikana.

Ulkoministeriö on auttanut vuosien 2019–2025 aikana yhteensä 36 Suomen kansalaisen kotiuttamisessa al-Holin leiriltä.

Suomalaisten kotiutukset al-Holin leiriltä ja Syyrian konfliktialueilta ovat maksaneet noin 599 000 euroa.

Suomeen kotiutettiin viime viikolla alaikäinen Suomen kansalainen. Hän oli ollut al-Holin leirillä sekä Syyriassa. Ulkoministeriön MTV Uutisille antamassa summassa ei ole otettu huomioon vielä tuoreimman kotiutuksen hintaa.

Poikkeuksellinen piirre

Summassa ei ole myöskään huomioitu sitä, että kotiutetut kansalaiset ovat maksaneet oman matkansa kulut takaisin ministeriölle.

Ulkoministeriö tekee jokaiselle kotiutetulle kansalaiselle niin sanotun takaisinmaksusitoumuksen. Sitoumus velvoittaa matkustajan maksamaan oman matkansa hinnan takaisin.

– Jokainen tässä kokonaisuudessa kotiutettu on maksanut maksusitoumuksen sentilleen takaisin, sanoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner.

Tannerin mukaan tavallisemmissa tapauksissa takaisinmaksu on harvinaista, sillä normaalisti sitoumuksista saadaan takaisin vain 10–15 prosenttia.

– Eli kokonaissummasta ei voi suoraan laskea sitä, mikä osa koko summasta on lopulta jäänyt veronmaksajien maksettavaksi, Tanner kertoo.