Ensiapukouluttaja opasti Huomenta Suomessa oikeaoppista elvytystä Anne-nukella.

Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa näkee vaikka kadulla tajuttoman ihmisen. Jos tajuton ei reagoi puheeseen tai ravisteluun, kuuluu aina soittaa heti hätänumeroon 112.

Hätäpuhelun aloittamisen jälkeen laskeudutaan lähelle autettavaa ja selvitetään, hengittääkö hän. Jos elonmerkkejä ei ole, aloitetaan nopeasti elvytys. Arastella ei tarvitse.

– Se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että kylkiluita menee [elvytettävältä] poikki, ensiapukouluttaja Anne Vanhala kertoi Huomenta Suomessa huomauttaen, että paineluiden kuuluisi mennä viiden-kuuden sentin syvyyteen.

Elvyttää voi myös ilman puhallusta, jos ei jostain syystä halua puhaltaa. Tällöin painellaan jatkuvasti ilman taukoja 100–120 kertaa minuutissa.

