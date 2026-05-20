Noin 40-vuotias nainen on kateissa Mäntyharjulla.
Mäntyharjulla Halmeniemen alueella on käynnissä etsinnät kadonneen naisen löytämiseksi. Viimeiset havainnot kuvat naisesta on maanantai-illalta, jolloin läheiset ovat olleet häneen yhteydessä puhelimitse.
Tiistai-iltana alkaneisiin etsintöihin on osallistunut Rajavartiolaitoksen helikopteri sekä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Noin 40-vuotias nainen on liikkeellä todennäköisesti punaisella Tunturi-polkupyörällä ja liikkuu mahdollisesti Mäntyharjun ja Kouvolan välisellä alueella
Nainen on 170-senttinen, normaalivartaloinen ja hänellä on värjäämättömät, tummat olkapäille ulottuvat polkkatyyppiset hiukset.
Tuoreet näköhavainnot naisesta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen (112). Muita tietoja naisen liikkeistä tai olinpaikasta maanantai-illan jälkeen toivotaan Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295415232 tai sähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.