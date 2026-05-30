



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Sébastien Ogier tylytti Oliver Solbergia, Jari-Matti Latvala myös suorana | MTV Uutiset

Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sébastien Ogier tylyttää Toyota-tallikaveria: "Ei yllätys" – Jari-Matti Latvalalta suoraa tekstiä perään 2:25 Näin Oliver Solberg ajoi ulos: "Täytyykö alkaa kaivaa Ott Tänakin puhelinnumeroa?" Julkaistu 30.05.2026 13:09 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Sébastien Ogier räimi Oliver Solbergia. Ulosajoa pui myös Toyota-tallipäällikkö Jari-Matti Latvala. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Japanin MM-ralli 28.–31.5. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Toyotan Oliver Solberg oli Japanin MM-rallin toisella sijalla mutta kaahasi ulos kymmenennellä erikoiskokeella. Ruotsalainen ajoi MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttusen mukaan liukkaaseen mutkaan liian kovaa. Käsijarrusta vetänyt Solberg törmäsi puuhun ja keskeytti. – On kyllä kauden tasaisin suorittaja. Joka rallissa ajaa vähintään kerran pihalle. Välillä niistä selvitään ja välillä ei, Halttunen sanoi. Solberg on tosiaan vähintäänkin käynyt ulkona tieltä jossain kohtaa kauden kaikissa seitsemässä MM-rallissa. Näin kävi myös Monte Carlon avauskisassa, jonka hän voitti, ja viime rallissa Portugalissa, jossa hän sijoittui toiseksi. "Miksi?" Sébastien Ogier ei pidätellyt kommenteissaan Oliver Solbergista.

/All Over Press

Sébastien Ogier nousi Japanissa Solbergin ulosajon myötä toiseksi. Yhdeksänkertainen maailmanmestari antoi soittaa paljon ralleissa avittamansa Toyota-tallikaverinsa suuntaan.

– Tämä ei ole yllätys. Olen nähnyt, että hän on tänä aamuna ottanut liian suuria riskejä. Miksi? ranskalaiskonkari ihmetteli.

– Valitettavasti tämä ei ole yllätys, mutta tämä on sääli.

Solberg vastasi, että hän totta kai ajaa kovaa taistellessaan sekunneista kärkikolmikosta, mutta hän ei kokenut tehneensä mitään eri lailla muihin pätkiin nähden.

– Taas suuri pettymys asfaltilla, valitettavasti on ollut vaikeaa. Taistelimme hyvin. Koin oloni autossa erittäin mukavaksi. En hyökännyt hulluna, yritin vain tehdä sitä, mitä olin tehnyt koko viikonlopun ajan, ruotsalainen kommentoi WRC:n verkkosivujen mukaan.

– Tulin tähän paikkaan, jossa oli liukkaita leikkauksia ja mutaista. En odottanut tätä, ja jarrutin vain liian myöhään, hän kertoi ja lisäsi takajousituksen rikkoutuneen tärskyn yhteydessä.

Latvala: Kovaa mutta oikeudenmukaista

Jari-Matti Latvala kertoi keskustelleensa tilanteesta Oliver Solbergin kanssa.Vesa Pöppönen / AOP

Aikoinaan Ogierin tallikaverinakin ajanut Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kokee, että ranskalaisen lausunnot Solbergin ulosajosta olivat kovia mutta oikeudenmukaisia, DirtFish raportoi.

– Ogier oli hänen sankarinsa, mutta Ogier on myös kuljettaja, jolla on suurempi intohimo voittaa kilpailu kuin kenellekään muulla kenet tässä maailmassa tunnen. Hän tekisi kaikkensa voittaakseen kilpailun. Hän on reilu kaveri, rehti ja oikeudenmukainen, mutta noina hetkinä hän voi olla kova, Latvala sanoi.

Tallipäällikkö kertoi keskustelleensa asiasta Solbergin kanssa. Hän totesi, että Ogierin huomioissa oli perää. Suomalainen myös kehotti ruotsalaista kärsivällisyyteen.

– Sanoin, että sinun on kunnioitettava, että Ogierilla on kokemusta, ja sinun on ymmärrettävä. Oliver sanoi, että "olen nyt nähnyt sen ja se on minulle ok". Tämä on kuitenkin asia, josta sanoin, että hänen on otettava opiksi.

Nopein muttei tasaisin

Latvala kokee Solbergin olevan MM-sarjan nopein kuljettaja. Hän kuitenkin lisäsi, ettei ruotsalainen ole tasaisin.

– Elfyn Evans on tasaisin. Ja Ogierin kova vauhti ja tasaisuus ovat todella huippuluokkaa. Oliver on nuori ja kunnianhimoinen. Hän haluaa paljon ja haluaa voittaa, mikä on hienoa. Sitä tarvitaan. Jos sinulla ei ole moista, et tule koskaan olemaan maailmanmestari.

Latvala pitää tärkeänä, että Toyotan tuki Solbergille säilyy.

– Vaikka on selvää, että virheitä on tänä vuonna tapahtunut, meidän on jatkettava hänen tukemistaan. Tiedämme, että hänen potentiaalinsa on todella, todella korkea, mutta meidän on yhdessä löydettävä työkalut, joilla saamme tasaisuuden yhdistettynä nopeuteen.

Latvala ilmoitti tietävänsä, että vaikeinta on vähentää vauhtiaan kahdella prosentilla. On kuitenkin luotettava, että nopeus riittää.

Japanin osakilpailua johtava Evans johtaa myös MM-sarjaa. Sarjassa hän on 12 pistettä edellä toisena olevaa tallikaveri Takamoto Katsutaa. Solberg on kolmantena, 31 pistettä Evansin takana.