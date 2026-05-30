Fasistinen Sinimusta liike pyrkii eduskuntaan syrjivällä vaaliohjelmalla.

Helsingin poliisi on ottanut kiinni viisi ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämän vaalitilaisuuden yhteydessä Helsingin Narinkkatorilla. Paikalla oli myös rasisminvastainen mielenilmaus.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kolmea ihmistä epäillään pahoinpitelystä ja yhtä heistä myös laittomasta naamioitumisesta. Pahoinpitelyepäilyt liittyvät tappeluun, joka sai alkunsa, kun vaalitilaisuudessa ollut henkilö meni vastamielenosoittajien joukkoon ja repi mielenosoittajalta lippua.

Lisäksi yhtä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja yhtä virkamiehen vastustamisesta.

Poliisin johtokeskuksesta kerrottiin aiemmin, että paikalla on noin 50 vastamielenosoittajaa sekä 80 sinimustan liikkeen kannattajaa.

Mielenosoituksesta ei ollut kerrottu poliisille etukäteen, mutta siitä tehtiin ilmoitus mielenosoituksen alkaessa.

Syrjivä vaaliohjelma

Poliisi turvasi tänään Helsingissä Sinimustan liikkeen tilaisuutta vastamielenosoittajilta.

Sinimusta liike esittää eduskuntavaaliohjelmassaan, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat tulisi erottaa kantasuomalaisista oppilaista omiin luokkiinsa tai jopa kokonaan erillisiin kouluihin. Ohjelmassaan puolue sanoo olevansa valkoisen työväen asialla.

Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa määrätty perusoikeus. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän, kielen tai uskonnon perusteella.