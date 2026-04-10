Gazassa ei ole edetty käytännössä mitenkään Hamasille vaihtoehtoisen hallinnon pystyttämisessä, Stewart toteaa. Hamasin tiedetäänkin heti tulitauon alkamisen jälkeen käyttäneen aseita ja väkivaltaa asemansa vahvistamiseen.

Israelin tulkinta tulitauosta on se, että he itse valvovat sitä ja hyökkäävät, kun sen näkevät tarpeelliseksi.

Tavoite: Mikään ei muutu

– Heitä ei ole päästetty Gazaan. Kansainvälisiä vakausjoukkoja, joiden piti ottaa järjestyksen ylläpito Hamasilta, ei ole edes perustettu Stewart sanoo.

– Normaali elämä Gazassa on käytännössä mahdotonta. Se, etteivät asiat etene, sopii Israelille oikein hyvin. He ovat käyttäneet tämän puoli vuotta vahvistaakseen otettaan miehitetystä alueesta, Stewart sanoo.

Kahden valtion malli roskakoriin

– Esipuheessa paalutetaan, että juutalaisella kansalla on yksinomainen ja ikuinen oikeus kaikkiin niihin alueisiin, jota he kutsuvat Israelin maaksi. Tämä sisältää myös laittomasti miehitetyt alueet, Stewart kertoo.

Gazassa ja Länsirannalla Israel pyrkii Stewartin mukaan vahvistamaan otettaan miehitetyistä alueista. Tavoite on, että palestiinalaiset muuttavat pois sieltä, missä he nyt asuvat.