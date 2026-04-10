Normaali elämä Gazassa on käytännössä mahdotonta, sanoo asiantuntija.
Gazassa on periaatteessa voimassa 10. lokakuusta 2025 alkanut tulitauko, mutta "tällaista tulitaukoa pidettäisiin kaikkialla muualla sotana", sanoo Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart.
Israelin tulkinta tulitauosta on se, että he itse valvovat sitä ja hyökkäävät, kun sen näkevät tarpeelliseksi.
Gazan terveysministeriön mukaan Gazassa on kuollut tulitauon alkamisen jälkeen 738 ihmistä. Yli 2 000 on haavoittunut.
Yhteensä Hamasin yllätyshyökkäyksen lokakuussa 2023 aloittamassa sodassa on kuollut yli 72 000 palestiinalaista.
Israel on rikkonut tulitaukoa "tuhansia kertoja lähes päivittäisillä hyökkäyksillään", kirjoittaa qatarilaismedia Al Jazeera.
Hamaskin on rikkonut tulitaukoa, Stewart muistuttaa.
Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin terroristijärjestöksi luokittelema Hamas on lisäksi ollut haluton luopumaan aseistaan, minkä piti tapahtua tulitaukosopimuksen myötä.
Gazassa ei ole edetty käytännössä mitenkään Hamasille vaihtoehtoisen hallinnon pystyttämisessä, Stewart toteaa. Hamasin tiedetäänkin heti tulitauon alkamisen jälkeen käyttäneen aseita ja väkivaltaa asemansa vahvistamiseen.
Hamas on pitänyt kiinni vallastaan Gazassa ja käyttänyt tulitaukoa asemansa vahvistamiseen.
Tavoite: Mikään ei muutu
Lokakuussa 2025 ajatus Gazan suhteen oli, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston alaisen Gaza-neuvoston osana olisi toiminut palestiinalainen itsehallinto.
Itsehallintoon valitut teknokraatit olisivat tavallaan korvanneet Hamasin.
– Heitä ei ole päästetty Gazaan. Kansainvälisiä vakausjoukkoja, joiden piti ottaa järjestyksen ylläpito Hamasilta, ei ole edes perustettu Stewart sanoo.
Huhtikuussa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi, ettei Länsirannan palestiinalaishallinnolla tule olemaan minkäänlaista roolia Gazan hallinnossa.
– Normaali elämä Gazassa on käytännössä mahdotonta. Se, etteivät asiat etene, sopii Israelille oikein hyvin. He ovat käyttäneet tämän puoli vuotta vahvistaakseen otettaan miehitetystä alueesta, Stewart sanoo.
– Israelin tavoite on, ettei mikään muutu, hän jatkaa.
Israel on tehnyt lukemattomia ilmaiskuja Gazaan lokakuussa 2025 alkaneen tulitauon jälkeen.
Nyt Gazaa jakaa niin sanottu keltainen linja, joka jättää Israelin sotilasmiehitykseen noin puolet Gazan kaistasta.
Keltaisen linjan niin sanotusti israelilaisella puolella eläneet gazalaiset on karkotettu alueelta.
Keltaisen linjan ja rannikon valvonnan avulla Israel lisäksi hallitsee Gazaan pääsevää humanitääristä apua. Sen vähyyttä on toistuvasti kritisoitu.
YK:n mukaan 1,3 miljoonaa palestiinalaista tarvitse kipeästi suojaa viime talvena.
Kahden valtion malli roskakoriin
Länsirannan tilanne muistuttaa monilta osin Gazaa, joskaan samanlainen rauniorykelmä alue ei ole.
Koko Länsiranta on Israelin sotilasmiehityksen alaisuudesta, Stewart sanoo. Se, että palestiinalaishallinto pyörittää tietyillä alueilla rajattua itsehallintoa, ei kokonaiskuvaa juuri muuta.
– Israel on systemaattisesti laajentanut siirtokuntia ja liittänyt alueita tiukemmin itseensä. Siirtolaiskuntaväkivalta, jota Israelin asevoimat tukevat, on laaja ongelma, Stewart sanoo.
Pääministeri Netanjahunhallituksen esipuhe ei ole jäänyt sananhelinäksi, Stewart sanoo.
– Esipuheessa paalutetaan, että juutalaisella kansalla on yksinomainen ja ikuinen oikeus kaikkiin niihin alueisiin, jota he kutsuvat Israelin maaksi. Tämä sisältää myös laittomasti miehitetyt alueet, Stewart kertoo.
Gazassa ja Länsirannalla Israel pyrkii Stewartin mukaan vahvistamaan otettaan miehitetyistä alueista. Tavoite on, että palestiinalaiset muuttavat pois sieltä, missä he nyt asuvat.
– Gazan suhteen tämä on sanottu ääneenkin. Gazan ja Länsirannan miehityksestä halutaan sellainen, jota ei enää pyritä purkamaan, Stewart sanoo.
– Kahden valtion malli, jota melkein koko maailma kannattaa, halutaan hylätä. Itsenäinen Palestiina halutaan tehdä mahdottomaksi, hän jatkaa.
"Gazan ja Länsirannan miehityksestä halutaan sellainen, jota ei enää pyritä purkamaan", Helsingin yliopisto tutkija Timo R. Stewart sanoo.
Miljoonia ilman oikeuksia
Stewartin mukaan Gazan kansanmurhan verisimmässä vaiheessa vaikutti syntyvän tahtotila ratkaista tilanteen taustalla oleva poliittinen ongelma. Esimerkiksi YK:n komissio pitää Gazan sotaa Israelin tekemänä kansanmurhana.
– Siellä on miljoonia ihmisiä ilman poliittisia oikeuksia. Tämä ongelma nousee esille kriisien yhteydessä, mutta sille ei oikein tehdä mitään. Miljoonat vailla oikeuksia on kestämätön tilanne, Stewart sanoo.
Vuonna 2025 useat Euroopan maat tunnustivat Palestiinan valtion. Suomi ei näin tehnyt.
Tiukkaa yksimielisyyttä tulevaisuuden Israelista maan hallituksessa ei ole. Netanjahu johtaa koalitiohallitusta, jossa on "eri näkemyksiä toivotusta ja mahdollisesta", Stewart muotoilee.
Sen käytännön politiikka on osoittanut, että Israel on hyvin valmis, jopa korostetun halukas, käyttämään asevoimiensa mahtia saadakseen haluamansa.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Israelin aloittama sota Irania vastaan helmikuun lopulla oli ennen kaikkea pääministeri Netanjahun idea, kertoi yhdysvaltalaislehti New York Times laajassa selvityksessään.
Satelliittikuvien perusteella tehdyn analyysin mukaan 81 prosenttia kaikista Gazan kaistan rakennuksista on vaurioitunut tai tuhoutunut.
"Inhorealistinen maailmankuva"
Lokakuun 2023 Hamasin yllätyshyökkäyksen jälkeen Israel on käytännössä täysin tuhonnut Gazan, käynyt kaksi sotaa Irania vastaan, vallannut palan Syyriaa ja aloittanut jälleen maasodan Libanonissa, jossa tavoite vaikuttaa olevan maan eteläosan pysyvämpi miehitys, Stewart arvioi.
Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki israelilaiset olisivat hyväksyneet ajatuksen Israelista, joka aina sotii. Toisaalta Iranin sotaa kannatti sen alussa 81 prosenttia Israelin juutalaisista, israelilaismedia Haaretz kertoo. Maaliskuun lopulla 68 prosenttia heistä kannatti sotatoimien jatkamista.
Tulitauko Iranissa alkoi 8. huhtikuusta. Neuvottelujen Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on alkaa huomenna lauantaina Pakistanissa. MTV Uutisten haastattelemat asiantuntijat uskovat neuvotteluista tulevan vaikeat.
– Israelissa fatalistinen ja inhorealistinen maailmankuva on aika yleistä. Ajatellaan, että "rauha olisi kiva", mutta kun naapurit ovat tällaiset, ei rauha vain onnistu, Stewart sanoo.
– On tehtävä, mitä on tehtävä. Jatkuva sota nähdään Israelin kohtalon karvaana osana, hän jatkaa.
Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan sen toimittaja kuoli Israelin drooni-iskussa Gazassa 8. huhtikuuta.