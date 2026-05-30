Juhamatti Aaltonen ja Ari Vallin lausuvat lähtökohdat Leijonien Kanada-välierään | MTV Uutiset

Aaltonen näkee Norjan järjestämän yllätyksen taustalla pitkäjänteisen työn.

– Vuonna 2011 pelasimme heitä vastaan puolivälierissä. Nyt siellä on näitä samoja jätkiä johdossa. Jonas Holös ja Ole-Kristian Tollefsen ovat apuvalmentajina, ja sitten siellä on Thoresenin perhe, joka on ollut Norjan sarjaa dominoivassa (kolme peräkkäistä mestaruutta) Storhamarissa pitkään. Patrick Thoresen on GM:nä ja isä Petter Thoresen päävalmentajana.

– Ehkä siinä on lyöty tämä kultainen sukupolvi yhteen, ja heillähän on tullut tosi hyviä junioreita. Tinus Luc Koblar, Stian Solberg ja Michael Brandsegg-Nygård ovat uusia ja mielenkiintoisia tulevaisuuden tähtiä.

Alkusarjassa Norja nipisti pisteen Kanadalta ja voitti sekä Ruotsin että Tšekin varsinaisella peliajalla. Vallin on kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että eväät on nyt syöty.

– Siellä on (maalivahti) Henrik Haukeland, ja he puolustavat tosi hyvin keskustaa, eli kakkoskiekoille on vaikea päästä, mutta Sveitsin pelinopeus ja taito ovat tällä hetkellä sitä luokkaa – niin kuin on nähty Ruotsia ja Suomea vastaan – että pelkkä kilpikonnapuolustaminen ja maalineduspuolustaminen ei tule tänään riittämään. Aikamoinen GIjonin ihme pitää tehdä, jos Norja meinaa sen voittaa.

Kanada–Suomi-ottelussa asetelma on huomattavasti tasaisempi.

– Ihan kolikonheittoa. On vaikea sanoa, kumpi lähtee dominoimaan peliä, Aaltonen sanoo.

– Molemmat ovat huippujoukkueita. Kanadalla ehkä kuitenkin hyökkäys on paljon nimekkäämpi. Siellä on aikamoinen arsenaali. Pakisto ei ehkä ole niin hyvä, ja vielä (Evan) Bouchard loukkaantui. Jet Greaves maalissa on pelannut viimeiset pelit hyvin, mutta hän ei ole mikään NHL:n huippuvahti.

Vallin puhuu kiekonriistoista ja Kanadan puolustajille annettavasta paineesta.

– Suomi on puolustanut erittäin hyvin eteenpäin näissä kisoissa. Tosi hyvää riistopeliä. Pakit ovat olleet aktiivisia hyökkäysalueella ja saaneet paljon kääntöjä, vaikka vastustaja hetken aikaa on kiekossa ollutkin. Siihen pitää iskeä. Totta kai kaksivaiheisuuskin pitää huomioida; ottaa välillä trapia ja pakottaa Kanada hyökkäämään hitaasti. Siihen, että mennään päästä päähän, ei kannata Kanadaa vastaan lähteä. Siellä on niin tehokkaita pelaajia, että kun he paikan saavat, heidän laukauksensa on maailmanluokkaa ja lyövät kyllä kiekon verkkoon.

– Suomen hyökkääjät kyllä ehtivät jalalla Kanadan pakkeihin, jos vain ollaan voimakkaita riistopeleissä – ja sitten maalia kohti. Alkuun kannattaa Greavesiakin vähän testata; ampua ja painaa maalin eteen niin kuin Tšekki-pelissä nähtiin Jesse Puljujärven esimerkkiä. Maalille pitää saada porukkaa, varsinkin ylivoimalla.

Aaltonen huomauttaa myös, ettei Kanadaa ole näissä kisoissa vielä testattu.

– Kanada on pelannut Ruotsia vastaan silloin alkuturnauksesta, ja Tšekki oli viimeinen alkusarjan peli. Suomi on pelannut Sveitsiä vastaan. Nyt tulee Suomi vastaan, ja se on heille kovin peli.

Sveitsi–Norja-ottelu alkaa kello 16.20, Kanada–Suomi puolestaan kello 21.