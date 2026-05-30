Susan Boyle nousi maailmanmaineeseen Talent-ohjelmasta. Nyt tähti on tehnyt paluun äänitysstudiolle.
Skotlantilainen laulaja Susan Boyle hurmasi tv-katsojat vuonna 2009 Iso-Britannian Talent-ohjelmassa, jonka jälkeen hänen uransa lähti valtavaan nousukiitoon.
Nyt 65-vuotias Boyle on saanut somen sekaisin tiisaamalla uutta musiikkiaan. Erityisesti huomiota herättää tähden muuttunut tyyli.
Boyle vetäytyi 2009 suosion jälkeen pois julkisuuden parrasvaloista ja vuonna 2022 hänen uutisoitiin saaneen suuren aivoinfarktin.
Vuonna 2023 Boyle yllätti nousemalla Talent-lavalle esiintymään ensimmäistä kertaa aivoinfarktinsa jälkeen. Boyle esitti kappaleen I Dreamd a Dream, jonka hän esitti ensimmäisessä koelaulussaan 14 vuotta aikaisemmin.
– Taistelin päästäkseni takaisin lavalle ja nyt tein sen, Boyle sanoi tuolloin.
Susan Boyle teki yllätysesiintymisen vuonna 2023 Britannian Talent-ohjelmassa.