– Taistelin päästäkseni takaisin lavalle ja nyt tein sen, Boyle sanoi tuolloin.

Vuonna 2023 Boyle yllätti nousemalla Talent-lavalle esiintymään ensimmäistä kertaa aivoinfarktinsa jälkeen. Boyle esitti kappaleen I Dreamd a Dream, jonka hän esitti ensimmäisessä koelaulussaan 14 vuotta aikaisemmin.

Boyle vetäytyi 2009 suosion jälkeen pois julkisuuden parrasvaloista ja vuonna 2022 hänen uutisoitiin saaneen suuren aivoinfarktin.

Susan Boyle osallistui Talent-ohjelmaan vuonna 2009. Rempseä Boyle yllätti tuomarit huikealla äänellään ja ylsi kilpailussa toiseksi. Kisan jälkeen hän julkaisi samaisen vuoden myydyimmän debyyttialbumin maailmanlaajuisesti. Boyle on julkaissut useita singlejä ja kahdeksan albumia, sekä ansainnut kaksi Grammy-ehdokkuutta.