Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kritisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) keskiviikkona julkaistua pääkirjoitusta, jossa Trumpin sanotaan "julistaneen ennenaikaisen voiton Iranissa".

Trumpin mielestä Wall Street Journalin pääkirjoitustoimitus on yksi "huonoimmista ja epätarkimmista" koko maailmassa. WSJ on arvostettu yhdysvaltalaislehti, joka esimerkiksi Washington Postiin ja New York Timesiin verrattuna on pääkirjoituksissaan usein republikaanien kantoihin kallellaan.

Trumpin mukaan Iranilla ei tule koskaan olemaan ydinasetta ja öljy alkaa virrata jälleen "Iranin avulla tai ilman sitä".

Wall Street Journalin pääkirjoituksen mukaan sota alkoi "jyrinällä", mutta päättyi "uikuttaen".

Yhdysvallat kyllä saavutti osan sotatavoitteistaan, mutta Iranin hallinto on yhä uhka Hormuzinsalmelle ja "työ on kaukana valmiista", WSJ kirjoittaa.

WSJ painottaa, että tulitauon todellinen syy vaikuttaa olevan Valkoisen talon halu lopettaa sota.

Pääkirjoitus suhtautuu skeptisesti ajatukseen, että neuvottelutulos tai -tuloksettomuus lopulta vaikuttaa siihen, jatkaako Yhdysvallat sotaa Irania vastaan

– Valitettava totuus on, että Trump ajoi itsensä tähän tilanteeseen, WSJ katsoo.

Seuraava testi Trumpille on lehden mukaan se, ottaako presidentti tulitauolle määritellyn kahden viikon määräajan vakavasti.

Jos Trump tekee näin ja Iran pelaa "tyypillistä peliään", täytyy presidentin todella "saattaa työ loppuun". Tällä lehti viittaa sodan jatkamiseen Iranissa.

Toisin kuin Wall Street Journal, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija ei ole määräajasta niin huolissaan.