Yhdysvalloissa Iranin toivotaan taipuvan kolmen viikon tai kuukauden kuluttua.

Yhdysvallat tarvitsee Lähi-idän öljyä paljon enemmän kuin numerot ensivilkaisulla antavat ymmärtää tai presidentti Donald Trump myöntää.

Näin sanoo energiapolitiikan asiantuntija Benjamin L. Schmitt, joka toimii vanhempana tutkijana Pennsylvanian yliopiston Kleinman Center for Energy Policyssa ja Perry World Housessa.

Paperilla Yhdysvallat ei tosiaan ole kovinkaan riippuvainen Lähi-idän öljyliikenteessä.

Vaikka Hormuzinsalmen läpi kulkee noin viidennes kaikesta maailman öljykaupasta, osti Yhdysvallat viime vuonna vain alle kymmenesosan öljystään Lähi-idästä.

Vertailun vuoksi Yhdysvaltojen julkisesti pääkilpailijakseen nimeämä Kiina toi tarvitsemastaan raakaöljystään noin puolet Lähi-idästä.

Trump on lukuisia kertoja vähintään antanut ymmärtää, että Hormuzinsalmi on enemmän muiden kuin Yhdysvaltojen päänsärky.