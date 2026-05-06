Esimerkiksi maaliskuussa Trump sanoi, että lentopolttoainepulasta kärsivät maat voivat ostaa sitä Yhdysvalloilta, jolla varastoja "on runsaasti" tai mennä itse Hormuzinsalmelle ja "vain ottaa sen" mitä tarvitsevat.
Todellisuus ei ole näin myönteinen Yhdysvaltojen kannalta, vanhempi tutkija Benjamin L. Schmitt sanoo. Jos yksi maailman kolkka kärsii öljypulasta, heijastuu se laajemmin öljyn hintaan ja täten myös Yhdysvaltoihin.
– Presidentti ja hänen lähipiirinsä myös tietävät tämän. Sen osoittaa jo se, miten kiinnostuneita he ovat olleet Hormuzinsalmen avaamisesta, Schmitt arvioi MTV Uutisille.
Energiapolitiikan asiantuntija Benjamin L. Schmitt Turussa maanantaina 4. toukokuuta.MTV Uutiset
Toinen ongelma
Schmittin mukaan Yhdysvalloilla on myös toinen öljyongelma, josta Trump ei halua pitää meteliä.
Vuosikymmeniä sitten rakennetut amerikkalaiset öljyjalostamot on nimittäin pystytetty jalostamaan korkearikkistä raakaöljyä. Tämä on ongelma, sillä Yhdysvallat itse pystyy poraamaan lähinnä matalarikkistä öljyä.
Amerikkalaiset öljyjalostamot on siis valmistettu tuontiöljy mielessä.
Vaikka Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on voimassa tulitauko, on Persianlahdella voimassa kaksinkertainen merisaarto. Iran pitää Hormuzinsalmen suljettuna, kun taas Yhdysvallat on julistanut Iranin merisaarron.
Schmittin mukaan Yhdysvallat voisi mahdollisesti pakottaa Hormuzinsalmen auki keskittämällä asevoimansa Persianlahdelle, mutta nurkkaan ajettu Iran voisi siinä tapauksessa pyrkiä sulkemaan Bab el Mandebin salmen.
Bab el Mandebin sulkeminen olisi vielä kertaluokkaa Hormuzinsalmen kriisiä vakavampi paikka, sillä salmen kautta kulkee esimerkiksi Euroopan ja Aasian välinen rahtiliikenne.