Maailmalla on ongelma, joka ei poistu Hormuzinsalmen avaamisella, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös keskeyttää Hormuzinsalmen avaamiseen pyrkinyt operaatio on uusin kummallinen ja pilkattu käänne Iranin sodassa.
Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa on tapahtunut "mahtavaa edistystä". Tämä "mahtavuus" voi hyvinkin olla sitä samaa mallia, jota Trump on aistinut aiemminkin maiden välillä.
Trumpin sanavalinnat ovat tuttuja myös Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisistä neuvotteluista, jotka eivät ole todellisuudessa edenneet eteen tai taakse.
Axiosin ja Reutersin lähteiden mukaan toivoa tosin on. Lähteiden mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä yksisivuisen muistion hyväksymistä. Yksityiskohdat ovat toistaiseksi kortilla.
Silti, jos Yhdysvaltojen operaatio Hormuzinsalmella olisi sujunut Valkoisen talon toiveiden mukaan, ei sitä todennäköisesti olisi pantu tauolle.
Ei, vaikka Iran-neuvotteluissa olisikin edistytty Yhdysvaltoja miellyttävällä tavalla.
Öljykaupan tukkiminen on Iranin ylivertaisesti voimakkain valtti. Sen kädestä kiskaisu vahvistaisi Yhdysvaltojen kättä.
Miksi Trump keskeyttäisi operaation, joka antaisi suuren vipuvarren? Ilmiselvin vastaus on, ettei hän keskeyttäisikään.
Todennäköisimmin presidentin päätös osoittaa sen kuopan syvyyden, johon Yhdysvallat on sukeltanut Persianlahdella.
Paljon mahdollinen vaihtoehto on, että Yhdysvallat kokeili, bluffaako Iran sulkunsa kanssa.