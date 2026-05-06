Trumpin pilkattu käsky paljastaa kyvyttömyyden, joka voi muuttaa kaiken

KOMMENTTI Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskeytti operaation, jonka tarkoitus oli avata liikenne Hormuzinsalmella. AFP / Lehtikuva

Julkaistu 55 minuuttia sitten

Maailmalla on ongelma, joka ei poistu Hormuzinsalmen avaamisella, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös keskeyttää Hormuzinsalmen avaamiseen pyrkinyt operaatio on uusin kummallinen ja pilkattu käänne Iranin sodassa. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa on tapahtunut "mahtavaa edistystä". Tämä "mahtavuus" voi hyvinkin olla sitä samaa mallia, jota Trump on aistinut aiemminkin maiden välillä. Trumpin sanavalinnat ovat tuttuja myös Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisistä neuvotteluista, jotka eivät ole todellisuudessa edenneet eteen tai taakse. Axiosin ja Reutersin lähteiden mukaan toivoa tosin on. Lähteiden mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä yksisivuisen muistion hyväksymistä. Yksityiskohdat ovat toistaiseksi kortilla. Silti, jos Yhdysvaltojen operaatio Hormuzinsalmella olisi sujunut Valkoisen talon toiveiden mukaan, ei sitä todennäköisesti olisi pantu tauolle. Ei, vaikka Iran-neuvotteluissa olisikin edistytty Yhdysvaltoja miellyttävällä tavalla. Öljykaupan tukkiminen on Iranin ylivertaisesti voimakkain valtti. Sen kädestä kiskaisu vahvistaisi Yhdysvaltojen kättä. Miksi Trump keskeyttäisi operaation, joka antaisi suuren vipuvarren? Ilmiselvin vastaus on, ettei hän keskeyttäisikään. Todennäköisimmin presidentin päätös osoittaa sen kuopan syvyyden, johon Yhdysvallat on sukeltanut Persianlahdella. Paljon mahdollinen vaihtoehto on, että Yhdysvallat kokeili, bluffaako Iran sulkunsa kanssa.

Iran on sodan aikana käyttänyt aseita Hormuzinsalmen ympäristössä. Sulku on kuitenkin ollut myös uhkaus, jota öljy-, vakuutus ja varustamoyhtiöt eivät ole uskaltaneet epäillä.

Trumpin mukaan merimiehiltä pitäisi löytyä enemmän "rohkeutta".

Rohkeuden pitää kuitenkin olla hulluutta, jos yhdysvaltalaiskoomikko Jon Stewartia mukaillen haluaa lähteä uhmaamaan ohjuksia ja drooneja aluksilla, jotka liikkuvat julmetun hitaasti ja ovat täynnä herkästi syttyvää nestettä.

Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM kertoikin tänään rahtialuksensa joutuneen Yhdysvaltojen operaation aikana hyökkäyksen kohteeksi Hormuzinsalmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus on kärsinyt vaurioita.

Yhdysvallat sai operaationsa aikana ohjeistettua jokusen öljytankkerin Hormuzinsalmen läpi, mutta todellisuudessa käteen jäi epäonnistuminen.

Aluksia on Hormuzinsalmella yhä jumissa jopa tuhat.

Jos Yhdysvallat ja Iran saavat nyt jonkinlaisen sovun aikaan, on lopputulos melkoisella varmuudella Iran-myönteisempi kuin se olisi ollut, jos Yhdysvallat olisi kyennyt pakottamaan Hormuzinsalmen auki.

Vaikka Hormuzinsalmen sulku on akuutti ongelma, ei se ole suurin käsillä oleva ongelma.

Katastrofaalisen kokoluokan pulma on, ettei Yhdysvallat ole ylipäätään onnistunut merireitin avaamisessa.

Se on ongelmana äärimmäisen vakava, ja koskee koko maailmankauppaa. Eikä ongelma poistu, vaikka Iran avaisi Hormuzinsalmen.

Yksi syy, miksi Yhdysvaltojen on annettu ja jopa toivottu olevan globaalin tunkion kukko, on ollut sen lupaus ja aiempi kyky pitää kansainväliset kauppareitit auki.

Tämän lupauksen murtuminen tarkoittaisi yhden aikakauden päättymistä. Se on katastrofi kaikille, jotka tarvitsevat kansainvälistä kauppaa. Eli käytännössä jokaiselle meistä.

Ratkaisu ei voi olla pelkkä Trumpin pilkkaaminen, vaikka presidentti on sen ansainnutkin.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

