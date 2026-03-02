Yhdysvaltain puolustusministeri ja asevoimien komentaja kertoivat Iranin-operaatiosta tiedotustilaisuudessa.
Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan sotilasoperaatio Irania vastaan ei johda niin kutsuttuun ”loputtomaan sotaan”.
Puolustusministerin mukaan operaation tavoitteena on tuhota Iranin ohjukset, laivasto sekä turvallisuusinfrastruktuuri.
– Iskemme heitä vastaan tarkasti, musertavalla voimalla ja pyytelemättä anteeksi, puolustusministeri Hegseth sanoi tiedotustilaisuudessa Pentagonissa.
Yhdysvaltain asevoimien komentaja kenraali Dan Caine kertoi, että "joukkojen virta" Lähi-idän alueelle jatkuu.
Kenraalin mukaan sotilasoperaatio jatkuu ja Yhdysvallat odottaa kärsivänsä lisää tappioita. Tähän mennessä neljän amerikkalaisen sotilaan on vahvistettu kuolleen.
Tilanne kärjistyi Lähi-idässä viikonloppuna, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat lauantaina laajat iskut Iraniin.
Iran on vastannut iskuihin ampumalla ohjuksia ja lennokkeja Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin ja liittolaismaihin Persianlahden alueella. Sekä iskuja että torjuntoja on raportoitu useissa maissa.
Samalla öljyn hinta on reagoinut jyrkästi ja Hormuzinsalmen meriliikenteen turvallisuus on noussut keskeiseksi huolenaiheeksi.
