Ilves aloitti Tampereen paikallisen Tapparaa vastaan räväkästi loppuunmyydyllä Nokia Arenalla. Tappara on vastannut.

Ilves tiedotti Tappara-paikallisottelun alla ilouutisesta: tänään perjantaina nähdään kauden ensimmäinen loppuunmyyty ottelu Nokia Arenalla ja samalla SM-liigasesongin korkein yleisömäärä: 12 700 katsojaa.

Erityisiltana kiekkoillaan Munien puolesta -teemamatsi suomalaisten miesten syöpätutkimusta tukien. Kello 19.30 käynnistynyt Tampereen derby on myös MTV3:lla näkyvä Hockey Night -ottelu.

Ilves iski jo reilun minuutin pelin jälkeen. Luke Henman karkasi Matic Törökin puolustusalueelta antamasta syötöstä läpi ja vei tupsukorvat 1–0-johtoon.

Tappara tasoitti muutamaa minuuttia myöhemmin ylivoimalla, maalintekijänä Kristian Tanus ajassa 5.47.

1:29 Näin Kristian Tanus tasoitti ylivoimalla.

Tunnelmakattila on kiehunut paikallistaiston alkuminuuteilla porisevasti.