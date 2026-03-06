Ilves aloitti Tampereen paikallisen Tapparaa vastaan räväkästi loppuunmyydyllä Nokia Arenalla. Tappara on vastannut.
Ilves tiedotti Tappara-paikallisottelun alla ilouutisesta: tänään perjantaina nähdään kauden ensimmäinen loppuunmyyty ottelu Nokia Arenalla ja samalla SM-liigasesongin korkein yleisömäärä: 12 700 katsojaa.
Erityisiltana kiekkoillaan Munien puolesta -teemamatsi suomalaisten miesten syöpätutkimusta tukien. Kello 19.30 käynnistynyt Tampereen derby on myös MTV3:lla näkyvä Hockey Night -ottelu.
Ilves iski jo reilun minuutin pelin jälkeen. Luke Henman karkasi Matic Törökin puolustusalueelta antamasta syötöstä läpi ja vei tupsukorvat 1–0-johtoon.
Tappara tasoitti muutamaa minuuttia myöhemmin ylivoimalla, maalintekijänä Kristian Tanus ajassa 5.47.
1:29Näin Kristian Tanus tasoitti ylivoimalla.
Tunnelmakattila on kiehunut paikallistaiston alkuminuuteilla porisevasti.