Presidentti Donald Trump on tiukentanut siirtolaisvastaista politiikkaansa.
Yhdysvallat jäädyttää kaikki turvapaikkapäätökset, kertoo asiasta vastaavan viraston johtaja.
Hänen mukaansa päätöksenteko keskeytetään, kunnes voidaan varmistaa, että jokaisen ulkomaalaisen taustat saadaan selvitettyä mahdollisimman tarkasti.
Presidentti Donald Trump on tiukentanut siirtolaisvastaista politiikkaansa sen jälkeen, kun kahta kansalliskaartin sotilasta ammuttiin Washingtonissa keskiviikkona. Toinen sotilaista on sittemmin kuollut vammoihinsa. Epäilty ampuja saapui maahan Afganistanista vuonna 2021.
Trump on uhannut pysäyttää maahanmuuton kaikista kehittyvistä valtioista.