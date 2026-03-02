Kotoisan kahdeksannen kauden starttijaksossa loihditaan upea piha.

Kotoisan kahdeksas tuotantokausi starttaa maanantaina 2. maaliskuuta. Uudella tuotantokaudella nähdään monipuolinen kirjo erilaisia koteja, pihoja ja niiden tarinoita.

Kauden ensimmäinen jakso kantaa nimeä Tarina pihahäpeästä. Jaksossa Pian ja Ollin salaojaremontin myötä myllätty piha on villiintynyt ja jäänyt käyttämättömäksi. Pariskunta toivoo kaaosmaisesta pihasta viihtyisää vapaa-ajanviettopaikkaa perheelle ja ystäville, mutta se saattaa olla mahdoton toteuttaa.