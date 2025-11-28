Presidentti Donald Trumpin mukaan toisen haavoittuneen sotilaan tila on erittäin huono.
Yhdysvaltain pääkaupunki Washingtonissa ampumisessa haavoittuneista kansalliskaartin sotilaista toinen on kuollut. Asiasta kertoo maan presidentti Donald Trump.
Trump tiedotti asiasta Yhdysvaltain asevoimille paikallista aikaa torstaina pitämässään videopuheessa. Presidentti kertoi saaneensa tiedon kuolemasta juuri ennen puhetta.
Trumpin mukaan toisen haavoittuneen sotilaan tila on erittäin huono.
– Toinen nuori mies taistelee hengestään. Hän on erittäin huonossa kunnossa, Trump sanoi.
Ampuminen tapahtui keskiviikkona Washingtonissa lähellä Valkoista taloa. Teosta epäillään afganistanilaismiestä, jonka poliisi otti kiinni. Epäilty ampuja on edelleen kriittisessä tilassa. Ampujan motiivi ei ole toistaiseksi tiedossa.
Mies työskenteli Afganistanissa muun muassa Yhdysvaltain armeijan ja keskustiedustelupalvelu CIA:n kanssa.
Trump puolusteli kansalliskaartin lähettämistä
Asevoimille pitämässään puheessa Trump yhdisti ampumisen ja päätöksensä lähettää satoja kansalliskaartin sotilaita Washingtoniin.