Teknologiayritys Jolla pyrkii takaisin puhelinmarkkinoille.
Jolla kertoo tiedotteessaan, että se esittelee uutta puhelinmalliaan Barcelonan mobiilimessuilla.
Uutta Jolla-puhelinta on yhtiön mukaan tilattu ennakkoon yli 10 000 kappaletta.
Tuotanto alkaa myöhemmin tänä vuonna ja loppukokoonpano tapahtuu Salossa, jossa Nokia aikanaan valmisti puhelimiaan.
Jolla markkinoi puhelimiaan eurooppalaisena vaihtoehtona, joka perustuu yhtiön omalle Linux-pohjaiselle Sailfish-käyttöjärjestelmälle.
– Tämä ei ole vain älypuhelin, vaan osoitus siitä, että Euroopassa voidaan edelleen rakentaa omaa teknologiaa omilla ehdoilla, sanoi Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäki tiedotteessa.
Jolla painottaa, että Sailfish-käyttöjärjestelmän ansiosta sen puhelin on ainoa eurooppalainen älypuhelin, joka ei lähetä käyttäjätietoja suurten teknologiayritysten palvelimille.
Muut mobiilikäyttöjärjestelmät ovat yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiajättien hallitsemia, eli Applen iOS, Googlen Android ja Huawein HarmonyOS.
Jollan perustivat entiset Nokian insinöörit, ja se julkaisi ensimmäisen puhelinmallinsa vuonna 2013. Yhtiö palasi suomalaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen.