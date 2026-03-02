12-vuotias poika on kadonnut Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi etsii Espoossa kadonnutta poikaa, jonka uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudun alueella.
Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112.
Kadonneen tuntomerkit:
Kadonnut poika on 12-vuotias.
Hän on noin 165 cm pitkä.
Hänellä on lyhyehköt ruskeat hiukset.
Kadonneella ovat todennäköisesti yllään tumma talvitakki ja tummanväriset farkut sekä jalassaan tennarit.
Mukana saattaa olla vihreä Nike-merkkinen reppu.
Kadonnut liikkuu poliisin mukaan todennäköisesti pääkaupunkiseudun alueella, mahdollisesti esimerkiksi kauppakeskuksissa.
0:48Katso myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!