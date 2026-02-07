Trumpin hallinto on ottanut säilöön valtaosan karkotettavista. Kolmen tuomarin paneeli linjasi hallinnon tulkinnan liittovaltion valtuuksista asiassa olevan oikea.
Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on asettunut tukemaan presidentti Donald Trumpin hallinnon menettelyä, jossa suuri osa maasta karkotettavista otetaan säilöön ilman mahdollisuutta vapautua takuita vastaan. Asiasta kertoo Politico-lehti.
Kolmen tuomarin paneeli oli asiasta erimielinen, mutta äänesti sen puolesta, että hallinnon tulkinta liittovaltion valtuuksista asiassa on oikea.
Trumpin hallinto on ottanut säilöön valtaosan karkotettavista myös tapauksissa, joissa ihmiset ovat asuneet Yhdysvalloissa vuosikymmeniä eivätkä ole syyllistyneet rikoksiin.
Maahanmuutto- ja tulliviranomaiset alkoivat tulkita lakia uudella tavalla heinäkuussa. Käytäntö poikkeaa selvästi linjasta, jota aiemmat hallinnot ovat noudattaneet 30 vuoden ajan.
– Se, etteivät aiemmat hallinnot päättäneet käyttää kaikkia valtuuksiaan (...) ei tarkoita, ettei hallinnoilla olisi ollut valtuuksia tehdä enempää, republikaanipresidentti Ronald Reaganin 1980-luvulla nimittämä tuomari Edith Jones perusteli oikeuden linjausta Politicon mukaan.
Trumpin nimittämä tuomari Kyle Duncan oli Jonesin kanssa yhtä mieltä.
Paneelin kolmas jäsen, demokraattien Joe Bidenin nimittämä tuomari Dana Douglas totesi eriävässä mielipiteessään, että paneelin näkemys edellyttäisi jopa kahden miljoonan Yhdysvalloissa asuvan maahanmuuttajan kiinniottamista ilman mahdollisuutta vapautua takuita vastaan.
Asia voi päätyä pian korkeimman oikeuden käsittelyyn.