Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi tänään uusista iskuista.
Yhdysvallat on iskenyt jälleen Tyynellämerellä alukseen, jonka maa sanoo liittyvän huumeiden salakuljetukseen. Iskussa on kuollut maan puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan kaksi ihmistä.
Hegesethin mukaan Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset tiesivät aluksen liittyneen huumeiden salakuljettamiseen.
Yhdysvallat on viime viikkoina tuhonnut Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useita aluksia, joita maa sanoo käytettävän huumeiden salakuljettamiseen. Iskuissa on kuollut lähes 70 ihmistä.
Yhdysvallat ei ole julkistanut mitään todisteita siitä, että alukset olisivat salakuljettaneet huumeita tai olisivat olleet uhka Yhdysvalloille.
YK kehotti viime viikolla Yhdysvaltoja lopettamaan iskut.