Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Yhdysvallat surmasi kolme ihmistä veneiskussa Karibianmerellä perjantaina.
Yhdysvaltain asevoimat kertoi iskusta viestipalvelu X:ssä.
Asevoimien mukaan iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Lausunnossa viitataan tiedustelutietoihin, mutta väitteelle salakuljetuskytköksistä ei tarjota tarkempia todisteita.
Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä kymmeniä veneiskuja, joissa on kuollut yhteensä yli 130 ihmistä.
Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain veneiskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vaikka salakuljetusväitteet pitäisivät paikkansa, tulisi huumerikollisille tarjota mahdollisuus oikeudenkäyntiin.