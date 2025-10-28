Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi tänään uusista iskuista, joita USA on tehnyt huumeveneitä vastaan. Tällä kertaa iskut tehtiin maanantaina Tyynenmeren puolella kansainvälisillä vesillä.

Hegsethin mukaan Yhdysvallat teki ”kolme kuolettavaa kineettistä iskua” neljää venettä vastaan, jotka kuuluivat huumeiden salakuljettajille.

Puolustusministeri Hegsethin mukaan Yhdysvaltain tiedustelutietojen perusteella kyseisten alusten tiedettiin osallistuneen huumeiden kuljettamiseen.

Sota terrorismia vastaan

Yhdysvaltain hallinto on alkanut pitää tiettyjä huumeliigoja terroristijärjestöinä, minkä vuoksi maa käyttää surmaamistaan ihmisistä ”narkoterroristi” -nimitystä.

Hegseth kertoo yhteensä 14 ”narkoterroristin” kuolleen iskuissa.

Yhden ihmisen kerrotaan selvinneen elossa. Puolustusministerin mukaan Meksikon viranomaiset ottivat hoitaakseen selviytyjän pelastamisen merestä.

– Ministeriö käytti yli kaksi vuosikymmentä muiden maiden puolustamiseen, mutta nyt puolustamme omaa kotimaatamme. Narkoterroristit ovat surmanneet enemmän amerikkalaisia kuin Al-Qaida ja he saavat samanlaisen kohtelun.