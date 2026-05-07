Munuais- ja maksaliiton mukaan ihmisen keskivartalolle kertyvä rasva on nykyisin niin yleistä, että asiaa ei pitäisi sivuuttaa.
– Erityisesti vyötärönympäryslihavuus on moottori, joka kiihdyttää useita muita vakavia sairauksia – hiljaa ja huomaamatta, jos asiasta ei puhuta. Keskustelu rasvamaksan yhteydestä keskivartalolihavuuteen on tärkeää myös siksi, että jokaisen tulisi tietää, että rasvamaksan etenemiseen voi itse vaikuttaa ja siitä voi myös parantua.
Useat rasvamaksaa tietämättään sairastavat tai riskiryhmässä olevat ovat jo terveydenhuollon seurannassa muiden pitkäaikaissairauksien vuoksi.
Heidän maksaterveyttään ei kuitenkaan arvioida järjestelmällisesti, vaikka sairaus olisi helposti todettavissa, liitto arvostelee.
Rasvamaksa on siitä ongelmallinen sairaus, että se ei yleensä tunnu miltään.
Rasvamaksa alkaa aiheuttaa oireita silloin, kun maksan arpeutuminen etenee kirroosiksi. Tällöinkin selvät oireet ilmenevät vasta sairauden loppuvaiheessa.
– Kun ylimääräistä rasvaa kertyy vatsaonteloon ja maksaan, maksa voi tulehtua ja arpeutua. Pahimmillaan seurauksena voi olla maksakirroosi tai maksasyöpä, sisätautien erikoislääkäri Jarmo Kaukua toteaa.
Maksakirroosiin auttaa yleensä vain maksansiirto, mutta rasvamaksaa voi ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti itse.
Jopa tulehtunut ja arpikudosta sisältävä maksa voi parantua täydellisesti, jos rasvoittumista aiheuttavat riskitekijät poistetaan.
– Monipuolinen ja terveellinen syöminen, juominen ja liikkuminen auttavat maksaa tervehtymään. Myös lääkehoitoja kehitetään, ja pari lääkettä onkin jo saanut virallisen käyttöaiheen metaboliseen rasvamaksatautiin, Kaukua sanoo.
Rasvamaksaa esiintyy myös hoikilla, mutta yleisintä se on ylipainoisilla. Terveyskirjaston mukaan yli kymmenen prosentin painonlasku parantaa rasvamaksan lähes kaikilta. Jo muutaman prosentin painonlasku voi estää vakavan tautimuodon kehittymisen.
Lisäksi ruoan laatuun pitäisi kiinnittää huomiota. Kovat rasvat ja niitä sisältävät tuotteet, kuten voi ja muut rasvaiset maito- ja lihavalmisteet, pitäisi vaihtaa kasviperäisiin, pehmeitä rasvoja sisältäviin tuotteisiin.
Vähäkuituisten hiilihydraattien, kuten valkoisen leivän ja vaalean pastan, saantia tulisi vähentää.
– Tutkimuksissa maksan kannalta suotuisimmalta vaikuttaa ruokavalio, jossa vähäinen punaisen ja prosessoidun lihan saanti yhdistyy korkeaan kasviöljyjen, vihannesten, palkokasvien, hedelmien, pähkinöiden, kalan ja merenelävien saantiin, Terveyskirjasto listaa.
Maksa pystyy muodostamaan rasvaa ylimääräisestä sokeristakin. Siksi sokeripitoisia tuotteita, kuten mehuja, virvoitusjuomia, makeisia, sokeroituja maitovalmisteita ja leivonnaisia pitäisi nauttia vain kohtuullisesti.
Ja vaikka rasvamaksa ei vastoin ehkä vanhoja käsityksiä liity vain alkoholiin, on alkoholi edelleen yksi rasvamaksan tärkeimpiä riskitekijöitä.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.