Tämä tauti vaivaa joka kolmatta suomalaista: "Johtuu pääsääntöisesti kehnoista elintavoista"

Rasvamaksa on salakavala tauti, joka vaivaa joka kolmatta suomalaista. Rasvoittunutkin maksa voi kuitenkin palautua, kunhan toimeen käydään ajoissa.

Rasvamaksa vaivaa jo joka kolmatta suomalaista. Tauti voi edetä kehossa pitkälle oireitta: se saatetaan huomata vasta, kun maksan toiminta jo pettää.

– Kyllä rasvamaksa johtuu pääsääntöisesti kehnoista elintavoista, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon johtava lääkäri Ilse Rauhaniemi Terveystalosta kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Noin 75 prosenttia rasvamaksatapauksista johtuu Rauhaniemen mukaan "tavanomaisista elintavoista", joka eivät ole kunnossa: heikosta ravitsemuksesta ja vähäisestä liikunnasta. Toisinaan taustalla on alkoholi.

– Rasvamaksahan on katala. Se antaa oireita vasta aika myöhäisessä, jopa tosi myöhäisessä vaiheessa. Maksahan on ihmiselle ihan välttämätön elin, Rauhaniemi kuvaa.

Jos vaivana on liikapaino, vyötärölihavuus tai kakkostyypin diabetes, on Rauhaniemen mukaan todennäköistä, että maksa on alkanut rasvoittua.

"Sitten aletaan olla tilanteessa, jossa ei enää tapahdu palautumista"

Osa rasvoittuneista maksoista etenee fibroosiin. Maksa arpeutuu. Lopulta edessä on maksakirroosi.

– Sitten aletaan olla tilanteessa, jossa ei enää tapahdu palautumista, vaikka elintapoja korjattaisiin.

Kirroosi puolestaan voi edetä maksasyöpään. Tapaukset ovat Rauhaniemen mukaan viime vuosina lisääntyneet.

Maksa voi palautua

Rasvamaksasta voi toipua, vaikka se olisi todettu. Painonpudotus ja liikuntaharrastus auttavat maksaa palautumaan.

– Kyllä se rasvapitoisuus maksasta vähenee. Jopa fibroottiseksi edennyttä tilannetta pystytään hidastamaan, Rauhaniemi sanoo.

