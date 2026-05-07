Äärioikeiston vappumarssia Tampereella edelsi kaupungin ja poliisin välinen tietokatkos, joka aiheutti hämmennystä samalle torille pyrkineessä vasemmistoliiton kunnallisjärjestössä.
Tampereen Vasemmistolta oli evätty lupa järjestää vapputapahtuma samalla torilla, jolla äärioikeistolaiseksi luonnehdittu Sinimusta liike vappupäivänä kokoontui. Asian vahvistaa MTV:lle Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Milka Hanhela.
MTV Uutisten näkemissä sähköposteissa perustellaan maaliskuussa tehtyä päätöstä Jugendtorin katukiveyksen korjaustyömaalla. Hanhela ällistyikin, kun hän sai ennen vappua tietää, että suljetuksi ilmoitetulle paikalle oli sittenkin tulossa Sinimustan liikkeen mielenilmaus.
Asiaa selittää, että Tampereen vasemmistolaiset olivat järjestämässä tapahtumaa, johon tarvitaan lupa kaupungilta, kun taas Sinimusta liike oli järjestämässä perustuslailliseksi oikeudeksi katsottavaa yleistä kokoontumista, jolloin riittää ilmoitus poliisille.
Tämän ilmoituksen Sinimusta liike oli ilmeisesti tehnyt jo kauan aikaa sitten ilman, että siitä meni tieto kaupungille.
Myöhemmin poliisi määräsi kaupunkia pitämään alueen tyhjänä mielenilmausta varten, jolloin katutyömaakin viivästyi.
– Selvästi kaupungin ja poliisin välinen tiedonkulku ei ole tämän vapun osalta toiminut niin kuin pitäisi, Hanhela arvioi tapahtumaketjua MTV:lle.
Kaupunki pahoittelee
Tampereen kaupungin Vetovoima ja edunvalvonta -ryhmän johtaja myöntää tietokatkoksen.