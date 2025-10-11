Lihavuusepidemia Suomessa on tehnyt rasvamaksasta yleisen. Elinsiirtoon rasvamaksa ei kelpaa.

Maksansiirto on yksi tavallisimmista elinsiirroista Suomessa. Niitä tehdään vuosittain noin 70.

Yleisimpiä maksansiirron syitä ovat alkoholimaksakirroosi, rasvamaksan pohjalta syntynyt kirroosi sekä autoimmuunimaksasairaudet.

Vantaalaisen Anu Häkkisen maksansiirto ei johtunut millään lailla alkoholista. Häkkisellä todettiin noin viisitoista vuotta sitten autoimmuunisairaus, jossa sappihappoa ei päässyt riittävästi maksaan. Sairaus huomattiin aivan muista syistä otetuissa verikokeissa.

– Sairaus löytyi siis täysin sattumalta, kun minulta otettiin eräässä ryhmässä maksakokeet. Sen jälkeen pääsin tarkempiin tutkimuksiin, kertoo Häkkinen MTV Uutisille.

Ennen kuin Häkkinen sai sairauteensa lääkitystä, hän kärsi kovasta kutinasta. Pahimmissa tilanteissa Häkkinen raapi sääriään teräsharjalla. Lääkkeiden avulla oireet kuitenkin helpottivat niin paljon, että Häkkinen selvisi lääkkeiden voimalla eteenpäin 12 vuotta.



– Tiesin kyllä heti alkuvaiheessa, että jos lääkkeet eivät auta, minulla on mahdollisuus päästä leikkaukseen. Vuonna 2012 maksani meni kirroosiin. Maksani oli silloin niin huonossa kunnossa, että elimen pelättiin lopettavan toimintansa kokonaan.

Häkkiseltä kysyttiin, onko hän valmis leikkaukseen ja sitoutumaan terveydestään huolehtimiseen koko loppuelämänsä.

– Vastaukseni kysymykseen oli heti ja yksiselitteisesti "kyllä".

Ystävänpäivänä 2023 Häkkinen sai tiedon elinsiirto-odotuslistalle pääsemisestä.

– Siitä alkoi jännittäminen, milloin tulee kutsu leikkaukseen. Kun ensimmäinen kutsu tuli, olin kuitenkin niin huonossa kunnossa, että lääkäri ei antanut lupaa leikkaukseen. Onneksi tervehdyin. Kun tuli tarjous maksasta, minut leikattiin pian.

Rasvamaksa estää elinsiirron

Maksasiirtojen kannalta on ongelmallista, että jopa neljäsosalla suomalaisista aikuisista on rasvoittunut maksa. Rasvamaksaa ei voi siirtää toiselle ihmiselle.

Nykyisen lihavuusepidemian seurauksena rasvamaksaa esiintyy Terveyskirjaston mukaan yhä useammin myös lapsilla ja nuorilla aikuisilla.

– Suomi johtaa ylipainossa Pohjoismaita ihan kunnolla ja ilmeisesti myös Eurooppaa, sanoo HUSin elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri Arno Nordin.

Rasvamaksataudissa rasvaa kertyy maksasolujen sisään liikaa, jolloin yli viisi prosenttia maksan painosta koostuu rasvasta. Runsaan rasvan kertymisen seurauksena maksa voi huomattavasti suurentua.

Rasvamaksan yleisyys ei kuitenkaan uhkaa ainakaan tällä hetkellä maksansiirtoja. Kaikki tarvitsevat saavat maksan verrattain nopeasti. HUSissa leikkaukseen pääsee 2–3 kuukaudessa.

– Meillä on itse asiassa hirvittävän hyvä tilanne. Kiitoksia elimiä luovuttavalle Suomen kansalle.

Yksi maksansiirto kustantaa yhteiskunnalle noin 40 000 euroa. Hyvinvointivaltion mahdollistaman julkisen terveydenhuollon ansiosta potilas maksaa siirrosta vain murto-osan sairaalamaksuina.

Lääkkeitä syötävä loppuelämä

Anu Häkkisen maksansiirrosta on nyt kulunut liki kolme vuotta. Elimistö on sopeutunut uuteen maksaan hyvin.

– Ei ole tullut hylkimisreaktiota. Lääkkeet ovat siis tehonneet.

Häkkinen tekee täysipäiväisesti työtä päiväkodin johtajana. Prosessi on kuitenkin vaatinut henkisen veronsa.

– Olen positiivinen ihminen, mutta väistämättä tajusin, että maksansiirto oli ainoa mahdollisuuteni. Elän nyt tavallaan toista elämääni. Onneksi ihanat ihmiset auttavat minua jaksamaan. Lääkkeitä toki syön loppuelämäni.

Häkkinen on antanut uudelle maksalleen lempinimen. Se on Pena. Lempinimi tulee siitä, että leikkaus oli Pentin päivänä.

