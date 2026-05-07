Obama pilkkasi julkisesti Trumpia Valkoisessa talossa vuosia sitten. Se saattoi sytyttää Trumpissa liekin hakea presidentiksi.

Vuonna 2011 Donald Trumpin ja Barack Obaman välille syntyi yllättävää kitkaa. Trump oli yksi äänekkäimmistä huutelijoista, jotka väittivät, ettei istuva presidentti ollut syntynyt Yhdysvalloissa eikä hän olisi siitä syystä ollut kelvollinen Yhdysvaltain presidentiksi.

Trump väitti, ettei ensimmäistä kauttaan palvelleesta Obamasta yksinkertaisesti löydy virallista syntymätodistusta Havaijilta, missä hän on syntynyt.

Obama päätti tarttua tuumasta toimeen. Hän tuli Valkoisen talon vuosittain medialle järjestämälle kirjeenvaihtajien illalliselle virallinen syntymätodistus mukanaan.

Trump sai nenilleen Obamalta

Obama näytti syntymätodistuksen koko juhlasalille. Sitten alkoi "roast", joka oli kohdistettu hänen kriitikolleen, yleisössä istuneelle Trumpille.

– Ymmärrän, että hän on viime aikoina saanut kritiikkiä, mutta kukaan ei ole varmasti onnellisempi tai ylpeämpi tämän syntymätodistukseen liittyvän selkkauksen päättymisestä kuin Donald, Obama letkautti ja sai yleisön nauramaan.

– Nyt hän voi keskittyä tärkeämpiin aiheisiin kuten siihen, lavastimmeko kuulennon? Mitä Roswellissa oikeasti tapahtui? Missä ovat Biggie ja Tupac, Obama jatkoi.

Obama jatkoi Trumpin nolaamista ja kettuili hänelle muun muassa Trumpin hotelliketjusta ja tv-sarjasta. Hän jopa näytti, miltä Valkoinen talo näyttäisi, jos Trump asuisi siellä.

Yläpuolelta löytyvä video näyttää, kuinka Donald Trump istuu yleisössä kuunnellen Obaman roastia.

"Läpänheitto on vuosittainen juttu"

MTV Uutisten silloinen kirjeenvaihtaja Päivi Sinisalo muistelee, että Obaman piikittely Trumpia kohtaan oli hauskaa ja älykästä, mutta ei liian ilkeää.