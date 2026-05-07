



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tunteet kuumenivat Mestarien liigan kohutilanteista – "Ymmärrän, että on täysin raivoissaan" 1:02 Katso Joao Mendesin ja Konrad Laimerin tilanne videolta. Julkaistu 07.05.2026 07:31 Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen Ranskalainen PSG eteni Mestarien liigan finaaliin yhteismaalein 6-5, kun se pelasi vieraskentällä 1-1-tasapelin Saksan Bayern Münchenin kanssa. Ottelussa nähtiin useampi kohauttanut tilanne, jotka johtivat jopa siihen, että katsomosta lensi tavaraa kentälle. Lue myös: Vietiinkö Bayernilta pilkku? Asiantuntijalta tyrmäävä näkemys: "Käsittämätön sääntö" Lue myös: PSG taas Mestarien liigan finaaliin – Bayern heräsi liian myöhään PSG oli siirtynyt jo ottelun ensihetkillä 1-0-johtoon ja 29. minuutilla nähtiin ensimmäinen kohauttanut tilanne. Ranskalaisten Nuno Mendes oli saanut jo aiemmin keltaisen kortin, kun pallo osui tätä käteen. Osuma esti Bayernin hyökkäyksen. Kotijoukkueen pelaajat raivostuivat, mutta toisen keltaisen kortin sijaan, tuomittiin PSG:lle vapaapotku Bayernin Konrad Laimerin aiemmasta käsivirheestä. – Tämä olisi voinut olla punainen kortti, Ruotsin Viaplayn asiantuntija Fredrik Ljungberg totesi lähetyksessä. – Tämä on tilanne, joka muuttaa ottelun. Se on ensimmäinen kerta, kun neljäs erotuomari puuttuu tällaiseen tilanteeseen. Minulla oli tunne, että he eivät halunneet antaa punaista korttia. Se on rehellisesti sanottuna näkemykseni katsojana. En halua syyttää häntä mistään, mutta tilanne ei sallinut hänen tehdä tuollaista päätöstä, Michael Ballack sanoi DAZNille. Tästä ehti kulua muutama minuutti, kunnes nähtiin toinen kohauttanut tilanne. Oma pelaaja purki pallon suoraan Joao Nevesin käsivarteen, mutta tilanteesta ei tuomittu rangaistuspotkua. Ensireaktiot olivat suurelti ihmettelevät. – Sen täytyy olla pilkku. Hänen käsivartensa on ylhäällä ja irti kehosta. En todellakaan ymmärrä millään tavalla tätä. Hän on melkein saanut pallon kiinni, niin korkealla hänen kätensä on. En enää tiedoä, mikä lasketaan rangaistuspotkuksi, entinen Celtic-hyökkääjä sanoi BBC:lle.

Chris Sutton

– Tuomarit ansaitsevat kunnioitusta, mutta joskus et vain voi olla hiljaa. Bayern pelaa kotonaan, silti tuntuu, että päätökset ovat heitä vastaan. Selvä pilkkutilanne jäi viheltämättä ja mikä on vielä huolestuttavampaa, että tuomari ei edes tarkistanut VAR:ia. Sitä on vaikea ymmärtää, Thierry Henry sanoi CBS:n lähetyksessä.

– Ymmärrän, että Kompany (Vincent, Bayernin päävalmentaja) on täysin raivoissaan. Siinä on muutaman minuutin sisään kaksi häntä vastaan tullutta jättipäätöstä, Ljungberg sanoi.

Tilanne johti siihen, että kotijoukkueen kannattajat heittivät esineitä kentälle PSG:n ollessa antamassa kulmapotkua. Bayernin kapteeni Manuel Neuer meni rauhoittamaan tilannetta. Erotuomariasinatuntija Mikko Vuorela kertoi tarkemmin käsivirhesäännöstä MTV Urheilun Mestarien liiga -lähetyksessä.

– Pelaaja pelaa palloa (kontrolloidusti), jonka seurauksena pallo osuu pelaajan omaan käteen, ei ole käsivirhe, säännössä todettiin.

MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen kertoi oman näkemyksensä.

– Stadion on sitä mieltä, että se on pilkku. Tämä studio on sitä mieltä, että se on pilkku. Tuo on ihan käsittämätön sääntö, Väyrynen sanaili.

– Koska se tulee omalta pelaajalta, niin se ei ole pilkku. Jos mietit tilannetta kokonaisuudessaan maalaisjärjellä, niin se on vain naurettavaa, Kompany sanoi ottelun jälkeen.

PSG kohtaa 30. toukokuuta pelattavassa loppuottelussa Arsenalin, joka pudotti Atletico Madridin yhteismaalein 2-1.

Katso pääkuvan videolta Nuno Mendesin ja Konrad Laimerin välinen tilanne. Alla olevalla videolla kohauttanut pilkkutilanne ja MTV Urheilun studion kommentit aiheesta.

2:21

Feliks Heikkinen MTV Uutiset

Tunteet kuumenivat Mestarien liigan kohutilanteista | MTV Uutiset