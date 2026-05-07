Ranskalainen PSG eteni Mestarien liigan finaaliin yhteismaalein 6-5, kun se pelasi vieraskentällä 1-1-tasapelin Saksan Bayern Münchenin kanssa. Ottelussa nähtiin useampi kohauttanut tilanne, jotka johtivat jopa siihen, että katsomosta lensi tavaraa kentälle.
PSG oli siirtynyt jo ottelun ensihetkillä 1-0-johtoon ja 29. minuutilla nähtiin ensimmäinen kohauttanut tilanne. Ranskalaisten Nuno Mendes oli saanut jo aiemmin keltaisen kortin, kun pallo osui tätä käteen. Osuma esti Bayernin hyökkäyksen. Kotijoukkueen pelaajat raivostuivat, mutta toisen keltaisen kortin sijaan, tuomittiin PSG:lle vapaapotku Bayernin Konrad Laimerin aiemmasta käsivirheestä.
– Tämä olisi voinut olla punainen kortti, Ruotsin Viaplayn asiantuntija Fredrik Ljungberg totesi lähetyksessä.
– Tämä on tilanne, joka muuttaa ottelun. Se on ensimmäinen kerta, kun neljäs erotuomari puuttuu tällaiseen tilanteeseen. Minulla oli tunne, että he eivät halunneet antaa punaista korttia. Se on rehellisesti sanottuna näkemykseni katsojana. En halua syyttää häntä mistään, mutta tilanne ei sallinut hänen tehdä tuollaista päätöstä, Michael Ballack sanoi DAZNille.
Tästä ehti kulua muutama minuutti, kunnes nähtiin toinen kohauttanut tilanne. Oma pelaaja purki pallon suoraan Joao Nevesin käsivarteen, mutta tilanteesta ei tuomittu rangaistuspotkua. Ensireaktiot olivat suurelti ihmettelevät.
– Sen täytyy olla pilkku. Hänen käsivartensa on ylhäällä ja irti kehosta. En todellakaan ymmärrä millään tavalla tätä. Hän on melkein saanut pallon kiinni, niin korkealla hänen kätensä on. En enää tiedoä, mikä lasketaan rangaistuspotkuksi, entinen Celtic-hyökkääjä sanoi BBC:lle.