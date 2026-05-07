Jeffrey Epsteinin itsemurhaviestin väitetään tulleen päivänvaloon.
Yhdysvalloissa on julkaistu asiakirja, jonka väitetään olevan tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kirjoittama itsemurhaviesti.
Viestin julkaisi Epsteinin sellikaverin tapausta käsitellyt tuomari sen jälkeen, kun New York Times oli pyytänyt tuomioistuinta julkaisemaan kyseisen asiakirjan.
Lehti ei ole varmentanut väitetyn itsemurhaviestin aitoutta.
Epsteinin sellikaveri on kertonut löytäneensä viestin kirjan välistä heinäkuussa 2019 sen jälkeen, kun Epstein oli löydetty tajuttomana sellistään. Epstein selvisi kyseisestä tapauksesta, mutta löytyi kuolleena vain viikkoja myöhemmin.