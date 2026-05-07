KooKoo koki keskiviikkoiltana SM-liigan finaalisarjassa ensimmäisen tappion, kun Tappara oli sitä vahvempi kolmannessa pelissä 2–0. Kouvolalaisten avainpuolustaja Jimi Suomi koki heti ottelun jälkeen, ettei pomppu matkassa heilauttanut joukkueen itseluottamusta merkittävästi.

KooKoo oli parhaimmillaan ottelun keskimmäisellä kaksikymppisellä, mutta se jäi lopulta kokonaan maaleitta.

– Tiukka peli, vastustaja sai pomppumaalin. Me paransimme toiseen erään ja saimme paikkoja siinä ja myös kolmannessa. Ei vain saatu sisään, Jimi Suomi sanoi taiston tauottua.

– Ehkä alun jälkeen saatiin omaa peliä petrattua. Luistelua paljon ja kiekolla ylös. Sitä kautta saatiin pitkiä pyörityksiä ja paikkoja, Suomi pyöritteli.

Vaikka Tappara kiipesi nyt mukaan ja kavensi voitot 1–2:een, ei KooKoo-leirissä täristä turhia.

– No ei, paljon pelejä jäljellä ja seuraava tulee nopeasti. Otetaan tästä hyvät mukaan.

Nokia-areenassa oli kolmosfinaalissa paikalla vain reilut 9 000 katsojaa. Tuhannet tyhjät paikat vaikuttivat auttamatta finaalitunnelmaan. Se ei jäänyt KooKoo-penkillä huomaamatta.

– Tuntuu välillä, että täällä Tampereellakin meidän fanit on ne äänekkäimmät. Kouvolassa varsinkin kun on mökki täynnä, niin ei tarvitse hirveästi ladata, Suomi huomioi.

23-vuotias puolustaja on noussut erittäin keskeiseen kiekolliseen rooliin KooKoon takalinjoilla. Hän johtaa puolustajien pistepörssiä pudotuspelien osalta. Itseluottamusta ei tarvitse erikseen pumpata.

– Se tulee selkärangasta, että luottaa omiin vahvuuksiin, ottaa käsijarrun pois ja antaa mennä. Sieltä se itseluottamus tulee, Suomi päätti.