KooKoo koki keskiviikkoiltana SM-liigan finaalisarjassa ensimmäisen tappion, kun Tappara oli sitä vahvempi kolmannessa pelissä 2–0. Kouvolalaisten avainpuolustaja Jimi Suomi koki heti ottelun jälkeen, ettei pomppu matkassa heilauttanut joukkueen itseluottamusta merkittävästi.
Lue myös: Christian Heljanko: Tapparan finaalivoitossa nihkeä sivumaku
Lue myös: Kommentti: Mihin SM-liigan finaalisarja oikein on menossa?
KooKoo oli parhaimmillaan ottelun keskimmäisellä kaksikymppisellä, mutta se jäi lopulta kokonaan maaleitta.
– Tiukka peli, vastustaja sai pomppumaalin. Me paransimme toiseen erään ja saimme paikkoja siinä ja myös kolmannessa. Ei vain saatu sisään, Jimi Suomi sanoi taiston tauottua.
– Ehkä alun jälkeen saatiin omaa peliä petrattua. Luistelua paljon ja kiekolla ylös. Sitä kautta saatiin pitkiä pyörityksiä ja paikkoja, Suomi pyöritteli.
Vaikka Tappara kiipesi nyt mukaan ja kavensi voitot 1–2:een, ei KooKoo-leirissä täristä turhia.
– No ei, paljon pelejä jäljellä ja seuraava tulee nopeasti. Otetaan tästä hyvät mukaan.
Nokia-areenassa oli kolmosfinaalissa paikalla vain reilut 9 000 katsojaa. Tuhannet tyhjät paikat vaikuttivat auttamatta finaalitunnelmaan. Se ei jäänyt KooKoo-penkillä huomaamatta.
– Tuntuu välillä, että täällä Tampereellakin meidän fanit on ne äänekkäimmät. Kouvolassa varsinkin kun on mökki täynnä, niin ei tarvitse hirveästi ladata, Suomi huomioi.
23-vuotias puolustaja on noussut erittäin keskeiseen kiekolliseen rooliin KooKoon takalinjoilla. Hän johtaa puolustajien pistepörssiä pudotuspelien osalta. Itseluottamusta ei tarvitse erikseen pumpata.
– Se tulee selkärangasta, että luottaa omiin vahvuuksiin, ottaa käsijarrun pois ja antaa mennä. Sieltä se itseluottamus tulee, Suomi päätti.