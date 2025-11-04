Tutkimusväite: Jo yksi kevytlimu päivässä voi lisätä maksasairauden riskiä
Tutkimus havaitsi jälleen yhden ikävän puolen limujen lipittelystä.Shutterstock
Julkaistu 04.11.2025 14:52
Maria Aarnio
Sokeri- ja dieettilimuilla on tutkimuksen mukaan yhteys ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan.
Jo yksi sokeriton limu päivässä voi lisätä maksasairauden riskiä. Tutkimuksessa havaittiin, että dieettilimu voi lisätä ei-alkoholiperäisen rasvamaksasairauden riskiä 60 prosentilla. Myös yksi sokeroitu limu päivässä lisää riskiä 50 prosentilla, kertoo CNN.
– Tutkimuksemme osoittaa, että matalasokeriset tai sokerittomat juomat olivat yhteydessä suurempaan ei-alkoholiperäisen rasvamaksan riskiin myös kohtuullisilla juomismäärillä, kuten yhden tölkin päiväjuonnilla, tutkimusta tekemässä ollut Lihe Liu kommentoi.
Tutkimusta ei vielä ole julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä. Tuloksia esiteltiin lokakuussa 2025 gastroenterologiakonferenssissa Saksassa.
Sokerittomat juomat liittyivät myös kuolemariskiin
Tutkimuksessa seurattiin noin 124 000 henkilöä, joilla ei ollut maksasairautta. Henkilöiden tiedot saatiin UK Biobank -tietokannasta.
Henkilöiden juomatottumuksia selvitettiin kyselyillä, joissa osanottajat kertoivat ruokatavoistaan 24 tunnin aikajanalla. Kyselyjä tehtiin useita kymmenen tutkimusvuoden aikana.
Tutkimuksessa sokerittomat juomat lisäsivät ei-alkoholiperäisen rasvamaksasairauden riskiä. Ne liittyivät myös suurempaan maksasairauteen kuolemisen riskiin.
– Löydöksemme haastaa yleisen näkemyksen, jonka mukaan tällaiset [sokerittomat] juomat ovat harmittomia, ja se korostaa tarvetta pohtia uudelleen juomien roolia ruokavaliossa ja maksaterveydessä, Liu toteaa.
Selvityksessä havaittiin myös, että veden juominen kumman tahansa limun sijaan pienensi riskejä, mutta esimerkiksi sokerilimun vaihtaminen sokerittomaan tai päinvastoin ei vaikuttanut riskiin.
Sokerilimua ei tutkimuksen mukaan pitäisikään korvata dieettilimulla, kuvaa gastroenterologian ja hepatologian kliininen apulaisprofessori Sajid Jalil, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.
– Tutkimus osoitti, että sekä tavallinen että dieettilimu voi vahingoittaa maksaa ajan myötä, mutta veden tai [muiden] makeuttamattomien juomien valitseminen voisi auttaa suojaamaan maksaa, Jalil totesi CNN:lle.