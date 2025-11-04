Juuri nyt Avaa

– Tutkimuksemme osoittaa, että matalasokeriset tai sokerittomat juomat olivat yhteydessä suurempaan ei-alkoholiperäisen rasvamaksan riskiin myös kohtuullisilla juomismäärillä, kuten yhden tölkin päiväjuonnilla, tutkimusta tekemässä ollut Lihe Liu kommentoi.

Rasvamaksa vaivaa jo joka kolmatta suomalaista . Rasvamaksa ei aina johdu alkoholista.

Sokeri- ja dieettilimuilla on tutkimuksen mukaan yhteys ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan.

Tutkimusta ei vielä ole julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä. Tuloksia esiteltiin lokakuussa 2025 gastroenterologiakonferenssissa Saksassa.

Sokerittomat juomat liittyivät myös kuolemariskiin

Tutkimuksessa seurattiin noin 124 000 henkilöä, joilla ei ollut maksasairautta. Henkilöiden tiedot saatiin UK Biobank -tietokannasta.

– Löydöksemme haastaa yleisen näkemyksen, jonka mukaan tällaiset [sokerittomat] juomat ovat harmittomia, ja se korostaa tarvetta pohtia uudelleen juomien roolia ruokavaliossa ja maksaterveydessä, Liu toteaa.

Selvityksessä havaittiin myös, että veden juominen kumman tahansa limun sijaan pienensi riskejä, mutta esimerkiksi sokerilimun vaihtaminen sokerittomaan tai päinvastoin ei vaikuttanut riskiin.

Limut tulisi korvata vedellä

Sokerilimua ei tutkimuksen mukaan pitäisikään korvata dieettilimulla, kuvaa gastroenterologian ja hepatologian kliininen apulaisprofessori Sajid Jalil, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.