Rikospaikan video-osiossa näytetään poikajoukon tekemä raju ja raukkamainen pahoinpitely Espoossa. Uhri oli puukotukseen johtaneeseen pahoinpitelyyn osallistuneille entuudestaan tuntematon.
Tapahtumat saivat alkunsa lähijunassa, jossa 17-vuotias poika istui vastapäätä uhriksi joutunutta miestä. Tilanne johti sananvaihtoon, ja uhri päätti siirtyä muualle skeittilautansa kanssa.
17-vuotias ryhtyi etsimään uhria junassa, ja tämä puolestaan koetti vältellä uutta kohtaamista. Junassa tilanteeseen liittyi nuorempikin poika, joka liikkui potkulaudan kanssa.
Kauklahden asemalla kaikki osapuolet poistuivat junasta. 17-vuotias juoksi uhrin kiinni ja tavoitti tämän alikulkutunnelissa.
Seurasi hurjan näköinen tilanne, jossa viisi poikaa potki maassa makaavaa uhria päähän. Tilanne päättyi kahteen puukoniskuun.
Pahoinpitelyyn liittyi kaikkiaan viisi poikaa, joista neljä oli 15-20-vuotiaita. Heidät tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä erimittaisiin vankeusrangaistuksiin.
Yksi pahoinpitelyyn osallistuneista oli alle 15-vuotias, hän ei saanut teosta rangaistusta.