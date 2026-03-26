Tutkijat löysivät yhteyden: Tämä seikka saattaa lisätä vakavan sydänsairauden riskiä Keskivartalolihavuus voi nostaa sydämen vajaatoiminnan riskiä, osoittaa tuore, vielä vertaisarvioimaton tutkimus. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 40 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Uuden tutkimuksen mukaan vyötärölle kertyvä rasva voi lisätä sydämen vajaatoiminnan riskiä. Vastikään esitelty tutkimus antaa viitteitä siitä, että keskivartalolihavuus saattaa lisätä sydämen vajaatoiminnan riskiä ennen kaikkea tulehduksen kautta. Tulokset esiteltiin Yhdysvaltan sydänyhdistyksen EPI|Lifestyle Scientific Sessions 2026 -tapahtumassa maaliskuussa. Tutkimuksessa havaittiin, että suurempi vyötärön seudulle kertyvän liiallisen rasvan eli viskeraalisen rasvan määrä oli vahvemmin yhteydessä sydämen vajaatoiminnan riskiin kuin kokonaispaino tai painoindeksi. Terveyskirjasto kuvailee sydämen vajaatoimintaa vakavaksi sairaudeksi, joka vaatii lähes aina elinikäistä lääke- ja muuta hoitoa. Tavallisimmat aiheuttajat ovat kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti ja läppäviat. Lue myös: Sydämen vajaatoiminnan oireet kehittyvät salakavalan hitaasti: "Ihmiset tottuvat huonompaan jaksamiseen" Mikä on sydämen vajaatoiminta? Juttu jatkuu videon alla. 0:32

Tulehduksella merkittävä rooli

Tutkimuksessa seurattiin aikuisia keskimäärin 6,9 vuoden ajan. Seurannan aikana 112 osallistujalle kehittyi sydämen vajaatoiminta.

Tulosten perusteella erityisesti vyötärönympärys ja vyötärön ja pituuden suhde olivat yhteydessä kohonneeseen sairastumisriskiin. Mitä enemmän rasvaa kertyi keskivartalon alueelle, sitä suurempi oli riski. Suurempi vyötärönympärys paljasti kohonneen riskin myös silloin, kun painoindeksi (BMI) oli normaali.

Tutkijat havaitsivat myös, että tulehduksella on merkittävä rooli ilmiössä. Verikokeilla mitattu korkeampi tulehdustaso oli yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen sairastua sydämen vajaatoimintaan seuranta-aikana.

Tulokset viittaavat siihen, että tulehdus voi selittää, miksi vatsan alueen rasva on erityisen haitallista sydämelle – eli rasvan sijainnilla kehossa voi olla suurempi merkitys kuin pelkällä painolla.

Tulokset avaavat mahdollisuuksia tunnistaa korkeamman riskin henkilöitä vyötärönmittojen avulla pelkän BMI:n sijaan, sydänyhdistyksen tiedotteessa kerrotaan.

– Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään, miksi osa ihmisistä sairastuu sydämen vajaatoimintaan, vaikka heidän painonsa vaikuttaa terveeltä, sanoo tiedotteessa tutkimuksen pääkirjoittaja Szu-Han Chen, lääketieteen opiskelija National Yang Ming Chiao Tung -yliopistosta Taiwanista.

– Seuraamalla vyötärönympärystä ja tulehdusta lääkärit voivat mahdollisesti tunnistaa riskiryhmässä olevat aiemmin ja kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimia ennen oireiden alkamista.

Yhdysvaltain sydänyhdistyksen vuoden 2025 tieteellisen kannanoton mukaan systeeminen tulehdus – eli koko kehoa koskeva tulehdustila – on yleinen sydänsairauksien riskitekijä, koska se voi häiritä immuunijärjestelmää, vaurioittaa verisuonia ja johtaa arpikudoksen kertymiseen sydämeen.

Yhdistys on myös korostanut näyttöä siitä, että kohonneet tulehdustasot liittyvät lisääntyneeseen sydänsairauksien riskiin jopa henkilöillä, joilla kolesteroliarvot ovat normaalit.

Lisätutkimusta tarvitaan

Tutkijat huomauttavat, että heillä ei ollut tietoa sydämen vajaatoiminnan alatyypeistä, joten tulokset koskevat kaikkia vajaatoiminnan muotoja yhdessä. Jatkossa tulisi tutkia tarkemmin, miten viskeraalinen rasva ja tulehdus liittyvät eri vajaatoiminnan muotoihin sekä voiko tulehduksen vähentäminen ehkäistä sairautta.

On tärkeää huomioida, että konferenssissa esitetyt tulokset ovat alustavia eivätkä vielä vertaisarvioituja.

Suurempi vyötärönympärys on yhdistetty lukuisiin terveysriskeihin, kuten miesten kohonneeseen syöpäriskiin.

Katso myös: Keskivartalolihavuus on yhä useamman ongelma

9:11 Keskivartalolihavuus kasvattaa terveysriskejä. Miten vyötärönympärys mitataan oikein? Haastattelussa Painoklinikan ylilääkäri André Heikius.

