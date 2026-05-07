Veikkausliigan valtava ulkomaalaispelaajien määrä nousi esiin MTV:n uudessa Haastajat-vodcastissa.
Vappuviikonlopun kierroksella Suomen mestari KuPSilla oli avauskokoonpanossaan kahdeksan ulkomaalaista – FF Jarolla ja FC Lahdella peräti yhdeksän.
Ilmiö on tuttu Euroopan kentiltä, mutta Veikkausliigassa tällaisiä määriä ei perinteisesti ole nähty.
– Urheiluromantikkona, suurena sellaisena, ensimmäinen ajatus on se, että miten tällaisilla ulkomaalaispelaajamäärillä pystytään luomaan minkäänlaista sitoutumisen kulttuuria, seurakulttuuria siihen yksittäiseen seuraan? toimittaja Jere Hultin kysyy.
Haastajat-vodcastin toinen osapuoli, Kasperi Kunnas näkee asiassa kääntöpuolen.
– Yksi iso kysymys on, että usein nostetaan esille, onko seurojen pääasiallinen tehtävä kehittää suomalaista jalkapalloa, suomalaisia jalkapalloilijoita? Minä sanon ehdottomasti, että ei, Kunnas aloittaa.
– Se on ikään kuin sivutuote ja se on usein menestyksen sivutuote. Seurojen tärkein tehtävä on menestyä kentällä ja toimistolla, jotta saadaan sitä jatkuvuutta, pysyvyyttä ja mahdollisuutta menestyä edelleen kentällä, hän jatkaa.