Veikkausliigan valtava ulkomaalaispelaajien määrä nousi esiin MTV:n uudessa Haastajat-vodcastissa.

Vappuviikonlopun kierroksella Suomen mestari KuPSilla oli avauskokoonpanossaan kahdeksan ulkomaalaista – FF Jarolla ja FC Lahdella peräti yhdeksän.

Ilmiö on tuttu Euroopan kentiltä, mutta Veikkausliigassa tällaisiä määriä ei perinteisesti ole nähty.

– Urheiluromantikkona, suurena sellaisena, ensimmäinen ajatus on se, että miten tällaisilla ulkomaalaispelaajamäärillä pystytään luomaan minkäänlaista sitoutumisen kulttuuria, seurakulttuuria siihen yksittäiseen seuraan? toimittaja Jere Hultin kysyy.

Haastajat-vodcastin toinen osapuoli, Kasperi Kunnas näkee asiassa kääntöpuolen.

– Yksi iso kysymys on, että usein nostetaan esille, onko seurojen pääasiallinen tehtävä kehittää suomalaista jalkapalloa, suomalaisia jalkapalloilijoita? Minä sanon ehdottomasti, että ei, Kunnas aloittaa.

– Se on ikään kuin sivutuote ja se on usein menestyksen sivutuote. Seurojen tärkein tehtävä on menestyä kentällä ja toimistolla, jotta saadaan sitä jatkuvuutta, pysyvyyttä ja mahdollisuutta menestyä edelleen kentällä, hän jatkaa.

